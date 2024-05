L’atur baixa en la Comunitat Valenciana

L’atur ha baixat en la Comunitat Valenciana el mes d’abril en més de 3.800 persones. Es tracta de la xifra més baixa de desocupació en un mes d’abril en territori valencià des de 2008.

Al tancament del mes, els sectors amb més parats són Serveis i Indústria mentres que els sectors amb menys desocupats són Agricultura i la Construcció

A l’abril, l’atur entre els joves menors de 25 anys va baixar, amb 273 aturats menys que a tancament del passat mes (-1,39%). Mentres que l’atur de les persones amb 25 anys i més es va reduir en 4.738 aturats. Per comunitats, ha baixat en totes les províncies, sent la major caiguda a Alacant.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha valorat les xifres d’atur del mes d’abril. Destacant la dada que “la Comunitat Valenciana ha aconseguit el rècord històric d’afiliacions a la Seguretat Social”. En superar-se, per primera vegada, els dos milions de cotitzadors.

El sindicat CSIF valora el descens de l’atur i insta tant el Consell com al govern estatal i als diferents partits polítics a aprofitar esta conjuntura per a incentivar mesures. Que milloren la qualitat i estabilitat en l’ocupació, a més de continuar generant llocs de treball.

Per part seua, CCOO ressalta també el rècord d’afiliats i la tendència positiva de creació d’ocupació en tots els sectors, especialment en serveis, que continua sent “el motor de creixement” en la comunitat. Malgrat les dificultats que travessen alguns sectors estratègics, com l’automòbil o la ceràmica, CCOO apunta al fet que l’ocupació en la indústria s’està sostenint “raonablement bé”.

Raül Roselló, Secretari General Comarcal d’UGT-*PV, explica “després de més de dos anys des que entrara en vigor la reforma laboral de 2021. L’ocupació continua creixent amb força i, a més, continua fent-lo a través del contracte indefinit. Les dades mostren mes rere mes que la reforma està aconseguint reduir l’excessiva temporalitat que caracteritzava al nostre mercat laboral mitjançant la creació d’ocupació de qualitat”

El nombre d’aturats al país se situa en 2.666.500, que representa la xifra més baixa des de setembre de 2008. Segons les dades de les oficines del Servici Públic d’Ocupació Estatal (*SEPE) difosos este pel Ministeri de Treball i Economia Social.