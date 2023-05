L’auditori de Manuel torna a obrir les seues portes

L’auditori de Manuel tornarà a obrir les seues portes. Este diumenge després de dos anys de tancament. Per estar en una situació d’ilegalitat des de 2006 (sense licència d’apertura des de la seua inauguració)

Amb un concert de la banda de música de la localitat, el proper diumenge dia 7. L’auditori de Manuel tornarà a obrir les seues portes després de dos anys de tancament forçat. Un tancament que es va produir en 2020 de manera inesperada. Quan des del govern municipal es van adonar que la instal·lació incomplia algunes normes de seguretat obligatòries. A més tenia deficiències estructurals greus sense resoldre que provocaven que no tinguera llicència d’apertura. Ja que no disposava de l’eixida d’emergència des de l’escenari i altres deficiències.

La qual cosa vol dir que des de la seua inauguració en 2006, aquest equipament cultural ha estat utilitzat intensament per tot el poble (ajuntament, associacions, centres educatius, …). Sense les mesures de seguretat a què obliga la llei en espais de molta concurrència.

Una reforma intensa que s’ha allargat més d’allò previst i que ha dotat l’auditori de totes les mesures de seguretat

El tancament per a poder emprendre la reforma necessària ha provocat que durant més de dos anys la població de Manuel haja hagut de traslladar a espais a l’aire lliure els concerts, teatre, actuacions, i la majoria de la programació que normalment acull l’auditori.

Després d’una reforma intensa que s’ha allargat més d’allò previst i que ha dotat l’auditori de totes les mesures de seguretat que marca la llei (eixida d’emergència des de l’escenari, generador elèctric, aljub) i altres millores (ampliació dels banys i adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda, sistema de recirculació d’aire, claveguerams en els camerins, canvis de les butaques, etc …), diumenge, per fí, es tornarà a poder utilitzar l’auditori amb este concert de la Banda de Música. Després de molt de temps, el poble de Manuel podrà tornar a gaudir d’un equipament molt necessari i molt utilitzat. Una molt bona notícia.