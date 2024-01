Miguel Rellán, David Castillo, Fran Perea, Alfonso Torregrosa, Juan Carlos Vellido i Alicia Rubio sota la direcció de Daniel Veronese actuaran este dissabte a Torrent

Este dissabte 13 de gener arriba a l’Auditori de Torrent un dels plats forts de la temporada teatral. En “RETORN A LA LLAR

Este dissabte 13 de gener arriba a l’Auditori de Torrent un dels plats forts de la temporada teatral. En “RETORN A LA LLAR”. Harold Pinter, autor irreverent i provocador on n’hi haja, retrata amb summa cruesa les mil i una contradiccions i tensions entre un pare vidu que viu amb dos dels seus fills. Ja adults, i un germà. L’arribada del fill major, aparentment el triomfador de la família, amb la seua esposa, deslliga tots els vents d’una tempestat provocada per un ambient asfixiant i opressiu causat per l’enveja i el menyspreu mutus entre tots els membres del clan familiar.

Com generar la màxima tensió en una reunió familiar? Pinter, considerat el màxim exponent de l’art dramàtic anglés de la segona meitat del segle XX i guanyador del Premi Nobel de Literatura en 2005, sembla saber-ho. En este hipnòtic joc de postures provocadores. Fuig de les convencions i de la lògica per a submergir-se on l’aparentment incomprensible i inacceptable es transforma en moneda d’ús corrent i en cotidianeidad. La infidelitat, l’abús, el proxenetisme -i tot allò que no suportem sota una lent convencional- ens són oferits sense contemplacions ni miraments especials.

Director de l’obra Daniel Veronese

Sota la direcció de DANIEL VERONESE, i amb el gran MIGUEL RELLÁN com a protagonista, l’escena, sempre irreverent i provocadora. Generarà una desconcertant sensació d’incomoditat a tots els que traguen el cap distretament en esta obra. I mai estarà massa clar quin límit s’haurà establit en els ossos i en la pell en estos personatges. Magistralment interpretats per David Castillo, Fran Perea, Alfonso Torregrosa, Juan Carlos Vellido i Alicia Rubio– que sobreviuen amb immoralitat i amb prepotència trencadissa.

La funció serà el dissabte 13 de gener de 2024 a les 20 h. Entrades a la venda en www.auditoritorrent.com i en les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres d’11 a 13 h i des de 2 hores abans del començament de l’espectacle).