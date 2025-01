L’Auditori de Torrent rep 2025 amb una programació plena de propostes escèniques i musicals interessants

Ja està disponible a la web de l’Auditori de Torrent la programació per al primer semestre de 2025.

Després de la programació nadalenca, que es tanca amb l’espectacle familiar Pinocho, un musical per somiar (3 de gener) i el tradicional Gran Concert de Cap d’Any (5 de gener), aniran passant pel seu escenari un gran nombre de propostes escèniques i musicals que conformen una programació molt variada i de gran qualitat per a aquesta nova temporada d’hivern-primavera.

La música pren protagonisme

La música adquireix un gran protagonisme en aquests mesos de l’any. Per una banda, tindrem una nova edició del festival de vent-metall Brassurround Torrent, que del 7 al 9 de març ens oferirà els concerts d’Artistes del Gremi, Abraham Cupeiro i Spanish Brass.

D’altra banda, el 2025 ens porta un nou Cicle de Música Antiga i Barroca, en què actuaran Harmonia del Parnàs (1 de febrer), Capella de Ministrers (2 de març) i Mediterrània Consort (29 de març). Gaudirem també del recital poètic Coplas del alma (26 de gener), amb el gran Emilio Gutiérrez Caba, acompanyat pel baríton Luis Santana. Amb gran alegria rebràrem el grup Marala (31 de gener), el concert del qual es va haver d’aplaçar el novembre passat com a conseqüència de la DANA.

També comptarem amb l’actuació de l’Orquestra de Cambra de la Societat Filharmònica de València (23 de març) i de l’Orquestra Simfònica ESMAR, que després de l’èxit obtingut amb la 2a Simfonia de Mahler el mes de desembre, ens visita de nou amb el Requiem de Mozart (13 d’abril).

Teatre per a tots els gustos

El teatre és l’altre gran epígraf de la programació de l’Auditori per a aquests primers mesos de l’any, amb propostes de diversos estils i formats que conformen una programació teatral destinada a públic molt divers.

Entre les produccions nacionals, tindrem la comèdia Pensionistes (11 de gener), un cant a la vida i al poder de les dones que no renuncien a aconseguir allò que més desitgen, amb Irma Soriano, Loreto Valverde i Rosa Benito; Més val sol que cent volant reloaded (2 de febrer), l’espectacle més boig i divertit d’Edu Soto; Fets i faltes (8 de febrer), una hilarant història sobre els límits que separen la llibertat narrativa de la ficció, amb Ángeles Martín, Jorge Sanz i Gonzalo Hermoso; Parelles imperfectes (1 de març), un cant per a la integració i la necessitat de connexió humana protagonitzat per Toni Cantó, Lola Baldrich, Mirela Balic i Marcos Mayo; la traïció, els ideals i l’amor reviuen en una trobada commovedora amb Silvia Marsó com a protagonista en Clavells (22 de març); Rafael Álvarez El Brujo, amb el seu espectacle Autobiografia d’un yogui (25 d’abril); Carmen Morales i Juan Messeguer escenifiquen una trobada fictícia entre Agatha Christie i Benito Pérez Galdós en Estimada Agatha Christie (3 de maig); i Gordes (10 de maig), una comèdia irreverent sobre la fama, la religió, l’amor, l’amistat i el físic, amb Mara Jiménez i Teresa López.

Les produccions teatrals valencianes també tenen el seu espai a la programació de l’Auditori: Escape Room (24 de gener), una comèdia de por amb Lara Salvador, Josep Manel Casany, Cristina García i Xavi Mira; L’abraçada dels cucs (30 de març), una història d’amistat entre dues persones que detesten la seva vida i el món en general, de la mà de Paula Llorens i Sergio Caballero; una altra parella d’actors valencians, Marta Chiner i Manuel Valls, interpreten a Valparaíso (4 d’abril) a dues persones que pràcticament no tenen res en comú i decideixen quedar cada any durant més de 30 anys per passar uns dies junts; una versió de Les amistats perilloses (17 de maig) protagonitzada per Rebeca Valls, Rafa Alarcón, Cristina Esteve i Maribel Bayona; i, per últim, La dona de negre (18 de maig), una de les obres més longeves de la cartellera teatral, que també va ser ajornada com a conseqüència de la DANA.

Lírica i altres propostes

En l’apartat de la lírica, comptarem com sempre amb la companyia Òpera 2001 i la seva posada en escena de El Trovador de Verdi (20 de febrer), i amb la Companyia Dolores Marco amb la zarzuela Luisa Fernanda (15 de febrer).

La programació es completa amb Txalaparta (5 d’abril), l’últim espectacle de la companyia basca de dansa Kukai Dantza; Viatge al centre del cos humà (27 d’abril), una divertida proposta per a públic familiar de Spasmo Teatro; i el nou monòleg de Raúl Antón, Hi ha més tontos que finestres (30 de maig).

Entrades a la venda a www.auditoritorrent.com i a les taquilles de l’Auditori (dijous de 17 a 20 h, divendres de 11 a 13 h i des de 2 hores abans de l’inici de cada espectacle).