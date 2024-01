L’Auditori de Torrent acull per primera vegada la gala de la cultura major infantil, el lliurament de premis de teatre i poesia

El vaixell almirall de la cultura a Torrent es posa de gala per a acollir el lliurament de premis del certamen de teatre més longeu de la ciutat de Torrent i el més participatiu.

Enguany han participat un total de 49 obres de teatre en la modalitat d’obra infantil, obra curta, obra llarga i juvenil.

En una doble gala que se celebrarà este divendres 12 de gener. A les 18:30h se celebrarà la Gala Infantil i a les 21:30h la Gala Major. L’elecció de la doble gala en el mateix dia, primer per als més xicotets i després la Gala Major, permet reconéixer i honrar a diferents generacions d’artistes i contribuents al món del teatre. La idea de la catifa roja de Hollywood agrega un toc glamurós i especial a la recepció, creant una experiència memorable per als nominats i assistents.

La participació dels propis fallers i d’antics guanyadors en altres edicions per a entregar els premis, dona a la gala un toc personal i històric, homenatjant a tots els artistes que tenen les falles de la ciutat al llarg del temps.

La delegació de cultura de la Junta Local Fallera, en afrontar amb il·lusió este nou repte, demostra el seu compromís amb l’impuls i reconeixement de les arts escèniques en llengua valenciana i a un dels concursos més participatius de la Comunitat Valenciana. Sens dubte, la Gala de la Cultura promet ser una fita destacada en l’escena cultural de Torrent i una nit inoblidable per a tots els involucrats.

Els nominats són:

XLIV Concurs de Teatre Major en la modalitat obra tala

Nominades a millor actriu:

El personatge de Adolfa, interpretat per Beatriz Vilata Martínez, de la Falla Poble Nou.

El personatge Supersticiosa, interpretat per Verónica Mora Almerich, de la Falla Plaça Sant Roc.

El personatge Humillació, interpretat per Amparo Lino Juan, de la Falla Zaragoza-Parc Central.

Nominats a millor actor:

El personatge Igor, interpretat per Juan Antonio Cabello Escudero, de la Falla Poble Nou.

El personatge Mortimer, interpretat per Francisco Ibáñez Mauro, de la Falla Sants Patrons.

El personatge Seguretat, interpretat per Arnau Martínez Mil, de la Falla Sant Roc.



Nominades a millor actriu de repartiment:

El personatge Pepica, interpretat per Isabel Díaz Patiño, de la Falla de la Plaça.

El personatge Abombay, interpretat per Juli Vilata Giménez, de la Falla Poble Nou.

El personatge Cristina, interpretat per Mireya Benavent García, de la Falla Ramón y Cajal.

Nominats a millor actor de repartiment:

El personatge Usman, interpretat per Vicent Ferrer Vázquez, de la Falla Sants Patrons.

El personatge Administratiu 1, interpretat per Juan Carlos Cervera Carratalá, de la Falla Sant Roc.

El personatge Administratiu 3, interpretat per Santiago Barberá Lahiguera, de la Falla Sant Roc.



Nominats a millor escenografia:

Falla Poble Nou amb l’obra “Estètic Clínic”.

Falla Plaça Sant Roc amb l’obra “3 Somriures per Nadal”.

Falla Camí Reial, amb l’obra “Criatures”.



Nominats a millor adreça:

Falla Poble Nou amb l’obra “Estètic Clinic”, adreça: Gemma Raga García.

Falla Plaça Sant Roc amb l’obra “3 Somriures per Nadal”, adreça: Mariví Mora Almerich.

Falla Camí Reial amb l’obra “Criatures”. Adreça: Loli Villar Gascó.

XLIV Concurs de Teatre Major en la modalitat obra llarga

Nominades a millor actriu:

El personatge Núvia, interpretat per Sandra Fas Mompó, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Rosa, interpretat per Susi Mora Chulià, de la Falla Ramón y Cajal.

El personatge Alicia, interpretat per María Inarejos, de la Falla Carrer Benmereixent – Guàrdia Civil.



Nominats a millor actor:

El personatge Toni, interpretat per Sergio Menjíbar, de la Falla Carrer Benmereixent – Guàrdia Civil.

El personatge Romero, interpretat per Vicent Vila, de la Falla Carrer Benmereixent – Guàrdia Civil.

El personatge Alfred, interpretat per José Antonio Vida Fonts, de la Falla Zaragoza – Parc Central.

Nominades a millor actriu de repartiment:

El personatge Criada, interpretat per Celeste Herráiz Rosa, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge La Lluna, interpretat per Gracia Sánchez Acosta, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Lili, interpretat per Esther Salt Company, de la Falla Zaragoza – Parc Central.



Nominats a millor actor de repartiment:

El personatge Pare Núvia, interpretat per Benito Alonso Meneses, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Bernardo, interpretat per Eduardo Chust Tortosa, de la Falla Carrer Toledo.

El personatge Pep, interpretat per Sergio Lozano Bueno, de la Falla Zaragoza – Parc Central.

Nominats a millor escenografia:

Falla Sedaví, amb l’obra “Històries Adobes en Espais Tancats”.

Falla Carrer Benmereixent – Guàrdia Civil amb l’obra “Pels Péls”.

Falla Zaragoza – Parc Central, amb l’obra “Els manies no els curen els metges”.

Nominats a millor adreça:

Falla Carrer Toledo, amb l’obra, “Vosté veu per l’avís?”. Adreça: José Vicente Mora Ribera.

Falla Carrer Benmereixent – Guàrdia Civil, amb l’obra “Pels Péls”. Adreça: Merche Albacete.

Falla Zaragoza – Parc Central, amb l’obra “Els manies no els curen els metges”.Adreça: María Dolores Serrano Andreu.



XLIV Concurs de Teatre Major en la modalitat obra juvenil

Nominades a millor actriu:

El personatge Alba, interpretat per Andrea Royo Muñoz, de la Falla Carrer Toledo.

El personatge Alba, interpretat per Irene Benavent Medina, de la Falla Ramón y Cajal.

El personatge Paula/Medea, interpretat per Paula Algaba Ormeño, de la Falla Plaça Sant Roc – Gómez Ferrer.

Nominats a millor actor:

El personatge Gaspar, interpretat per Sergio Royo Muñoz, de la Falla Carrer Toledo.

El personatge Marc, interpretat per Salva Ros Tormo, de la Falla Ramón y Cajal.

El personatge Andrés, interpretat per Daniel Navarro Belenguer, de la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve.

Nominades a millor actriu de repartiment:

El personatge Manuela, interpretat per Isabel Moreno Díaz, de la Falla de la Plaça.

El personatge María, interpretat per Laura Cabanes Montesinos, de la Falla Carrer Toledo.

El personatge Carmen F/Julieta/Dida, interpretat per Carmen Furió Gómez, de la Falla Plaça Sant Roc – Gómez Ferrer.

Nominats a millor actor de repartiment:

El personatge Pepe, interpretat per Adrián Martínez Poncini, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Pau, interpretat per Pablo Andreu González, de la Falla Ramón y Cajal.

El personatge Dani, interpretat per Adrià Pérez Talens, de la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve.

Nominats a millor escenografia:

Falla Antoni Pardo, amb l’obra “Efectes Secundaris”.

Falla Carrer Toledo, amb l’obra “Sobrassada Planxa”.

Falla Ramón y Cajal, amb l’obra “Punt de calma”.



Nominades a millor adreça:

Falla Antoni Pardo, amb l’obra “Efectes secundaris”. Adreça: Félix Alonso Meneses.

Falla Carrer Toledo, amb l’obra “Sobrassada Planxa”. Adreça: Kiko Castillo Iborra i Tamara Guillén Cañavate.

Falla Cronista Vicent Beguer Esteve, amb l’obra “L’últim Sopar”. Adreça: Fernando Pérez Villa.

XLIII Concurs de Teatre Infantil

Nominats a millor obra:

“Alicia”, de la Falla Antoni Pardo.

“Alicia al país dels mals somnis”, de la Falla Carrer Toledo.

“Lumen, el guerrer de la llum”, de la Falla Lope de Rueda i verge del Puig.

“El virus de la veritat”, de la Falla Sants Patrons.

“Atrapats en el Museu”, de la Falla Sedaví.

Nominades a millor actriu:

El personatge Alicia, interpretat per Sara López Torres, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Alícia, interpretat per Lola Aracil Calvo, de la Falla Carrer Toledo.

El personatge Eva, interpretat per Marta Furió Gómez, de la Falla Sant Roc.

Nominats a millor actor:

El personatge Gamer 1, interpretat per Hugo Vázquez Ánchel, de la Falla Sants Patrons.

El personatge Gamer 2, interpretat per Pau Tronch Alonso, de la Falla Sants Patrons.

El personatge Lumen, interpretat per Xavi Lloret López, de la Falla Lope de Rueda i Verge del Puig.



Nominades a millor actriu de repartiment:

El personatge Barreter, interpretat per Africa Roldán Escrihuela, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Reina de Cors, interpretat per Candela Mauri Barea, de la Falla Antoni Pardo.

El personatge Alicia, interpretat per Maria Bonet, de la Falla Carrer Benmereixent Guàrdia Civil.



Nominats a millor actor de repartiment:

El personatge Secretari, interpretat per Víctor Pradillo Valor, de la Falla Ángel de l’Alcàsser.

El personatge Joel, interpretat per Alex Piles Perea, de la Falla Sedaví.

El personatge Pack-o, interpretat per Pablo Vázquez Ánchel, de la Falla Sants Patrons.

Nominats a millor actriu/actor querubí.

El personatge Vocal 1, interpretat per Sofia Chust García, de la Falla Plaça Sant Roc.

El personatge Gos, interpretat per Xavi Mora García, de la Falla Barri Cotxera.

El personatge Gent de Poble, interpretat per Mateo Martínez Herráiz, de la Falla Lope de Rueda i Verge del Puig.



Nominats a millor escenografia:

Falla Antoni Pardo amb l’obra “Alícia”.

Falla Avinguda amb l’obra “L’únic lloc on cabem tots”.

Falla Lope de Rueda i Verge del Puig amb l’obra “Lumen, el guerrer de la llum”.



Nominats a millor adreça:

Falla Antoni Pardo, amb l’obra “Alícia”. Adreça: Benito J. Alonso Meneses.

Falla Carrer Toledo, amb l’obra “Alícia al país dels mals somnis”. Direcció: José Vicente Mora Ribera.

Falla Sants Patrons, amb l’obra “El virus de la veritat”. Direcció: Rubén Camilo Vázquez Martí i Laura Ánchel López.