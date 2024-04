AVA-ASAJA sol·licita a la distribució que atorgue prioritat al producte de proximitat perquè les importacions foranes, vingudes de fins a 20.000 km, copen els lineals

En els inicis de la campanya valenciana de cebes i creïlles, els agricultors alerten del baix ritme de vendes en el camp mentre en els lineals de la distribució alimentària la presència d’importacions procedents de països tercers és majoritària.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sol·licita a la distribució que atorgue prioritat al producte de proximitat. Que garanteix els màxims estàndards de frescor, sabor, seguretat alimentària i sostenibilitat mediambiental. En comparació amb importacions foranes que recorren fins a 20.000 quilòmetres amb vaixell.

Vicente Sebastià, responsable de la sectorial d’hortalisses de AVA-ASAJA. Descriu la campanya de ceba com “un desastre, estem pitjor que l’any passat , s’estan quedant moltes per vendre”. Sebastià indica a més que “fins a mitjan maig no està previst que entre ceba nova en els comerços valencians. Hi ha més presència de la gran de Nova Zelanda i de la varietat grane del Perú. Mentre els horts valencians estan replets de collita sense eixida”.

Luis Bellver, delegat de AVA-ASAJA en Carpesa, assenyala que “els baixos preus i l’escassa demanda no compensa els costos de producció. Sobretot per l’aplicació de tractaments fitosanitaris que requereix la ceba per a mantindre una excel·lent sanitat vegetal enfront dels atacs de plagues i malalties”. Respecte als preus en origen, aquests estan entorn dels 0’15 euros per quilo (un 40% menys que l’any passat) en la ceba per a venda en supermercats, mentre que les cotitzacions d’ús industrial es mantenen en 0’23 €/kg.

La campanya valenciana de la creïlla està prop de començar

La campanya valenciana de la creïlla està prop de començar el gruix de la recollida i la situació es presenta “optimista entre els agricultors, amb molt bona qualitat i uns preus oscil·lant entre 0’40 i 0’50 €/kg”, apunta Bellver, també productor de creïlles. No obstant això, creix la preocupació entre el sector per la presència cada vegada major de creïlla procedent d’Egipte en els supermercats. Segons dades d’Eurostat, en 2023 les importacions van arribar a 50.500 tones, la qual cosa suposa un augment superior al 600% respecte a les de 2021 i 2022, que rondaven les 8.000 tones.

AVA-ASAJA recalca la importància que tenen tant la creïlla com la ceba per a la preservació de l’horta valenciana, ja que “perdre eixos cultius no sols afectaria l’economia agrària, sinó també repercutiria negativament en el paisatge d’aquest espai singular. La Llei de l’Horta no protegirà res si no cuida als agricultors, que són els que realment mantenen visca l’horta”.