El Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca va ser novament l’escenari de la telefonada a les que seran les màximes representants de les festes falleres de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes per a l’exercici 2024-2025

Laura Gomar i Adriana Naval Falleres Majors de Sueca 2025

L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde Dimas Vázquez. Les Falleres Majors de Sueca 2024 –Ainhoa Oltra i Amanda Torremocha– i les seues respectives Corts d’honor. Regidora de falles de Sueca, alcalde i regidora de falles de El Perelló. Membres de la corporació municipal, la Presidenta de la Junta Local Fallera -Lorena Sendra. Els membres de la JLF i els representants de les setze comissions de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes.

L’assemblea extraordinària va començar llegint la Secretària de la Junta el nom de les candidates presentades. Sent les xiquetes Helena Pérez Giménez, de la Falla El Perelló Tro i Flama. Adriana Naval Tornero, de la Falla Avinguda d’Espanya. Les candidates a Fallera Major Infantil de Sueca 2025, i la senyoreta Laura Gomar Llinares de la Falla Avinguda 18 de Juliol. L’única candidata a Fallera Major de Sueca 2025.

I d’acord amb el punt 7 de les bases de l’elecció es va procedir a valorar les candidates mitjançant un jurat, compost per:

Gemma Altur Alonso fallera de la comissió Portal de Valldigna de Tavernes. Presidenta de Lletres Falleres des de 2019 fins 2022, i Fallera Major de Tavernes de la Valldigna 2024.

Andrea Torres Martínez, vicepresidenta de la comissió Espanyoleto de Xàtiva, Fallera Major Infantil de Xàtiva 2003 i Fallera Major de Xàtiva 2018.

Artur Part Escrivà, faller de la comissió L’Alguer-Enginyer Rafael Janini i jurat de la Fallera Major de Valencia 2024.

I Carla Colprim Martínez, vicepresidenta i delegada de protocol de la comissió Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero. Component de la Cort d’Honor de la Fallera Major de Valencia 2022.

Aquest jurat va gaudir el passat dissabte 11 de maig d’una jornada amb totes tres candidates, i posteriorment va fer un acta tancada i signada on es va elegir a la candidata amb el recompte dels seus vots per separat, sent la xiqueta Adriana Naval l’elegida per unanimitat de tots els components del jurat. L’alcalde de Sueca va ser l’encarregat de comunicar-li la seua elecció telefònicament.

Al ser la senyoreta Laura Gomar l’única candidata a FM, i havent estat la seua candidatura ratificada pel jurat, d’acord amb les bases de l’elecció es va procedir a comunicar-li la seua elecció per part de l’alcalde de Sueca.

Posteriorment, la Junta Local es va traslladar als caus de les comissions a les quals pertanyen les noves Falleres Majors per a comunicar-los personalment la seua elecció, donar-los les primeres felicitacions i fer-los entrega d’un ram de flors.