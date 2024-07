Dissabte passat en un senzill acte, la Junta Local Fallera de Sueca, va proclamar la senyoreta Laura Gomar Llinares i la xiqueta Adriana Naval Tornero, Falleres Majors de les falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes per a les falles 2025.

A l’acte, celebrat al Centre Cultural Bernat i Baldoví, i que va estar presidit per la presidenta executiva de Junta Local Fallera de Sueca, Lorena Sendra, i per l’alcalde en funcions Carles Vázquez, es va fer també impossició de les Joies que les acrediten com a màximes representants de la festa fallera, així com també a les seues Corts d’Honor.

Ambdós Falleres Majors varen donar mostres de la gran complicitat que tenen entre elles i amb les seues Corts, durant les paraules que van dedicar als presents.

Els representants de les setze comissions que composen la JLF de Sueca, la Regidora de Falles, les FFMM Sueca 2024, van acompanyar les FFMM en aquest acte, així com nombrosos familiars, amics i fallers. L’acte finalitzà amb un vi d’honor oferit per les FFMM Sueca al cau de la falla Avda. 18 de Juliol, comissió a la que pertany Laura, FM Sueca 2025.