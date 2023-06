Laura Sáez, alcaldessa electa de Carlet

Constitució de la Corporació Municipal 2023-2027

Nova Corporació Municipal de Carlet per a la legislatura 2023-2027

Laura Sáez Martínez ha sigut investida alcaldessa de Carlet, després d’haver aconseguit majoria absoluta a les eleccions del 28 de maig i la representació de 9 dels 17 regidors que formen el ple de l’Ajuntament.

Laura Sáez ha manifestat que assumix el càrrec amb immensa gratitud, honor i responsabilitat i que el seu equip de govern està disposat a treballar per tots els carletins que volen prosperar, que volen tranquil·litat, estabilitat i seguretat per a d’ells i les seues famílies. També ha asseverat que amb la major serietat, rigor i compromís serà l’alcaldessa de tots els carletins.

El Partit Popular de Carlet recupera l’alcaldia després de dos legislatures de govern de coalició entre PSOE y Compromís.

El Partit Popular governarà amb majora absoluta amb 9 regidors, Compromís ho farà amb 4 regidors, el PSOE amb 3 i Vox amb 1 regidor. L’alcaldessa i la resta de regidors de la Corporació municipal ha pres possessió del seu càrrec en un acte que ha comptat amb una nombrosa assistència de veïns.

La Corporació municipal ha quedat constituïda de la següent manera:

Laura Sáez Martínez (PP)

Borja Marí Barés (PP)

Marisa Nogués Borrás (PP)

Álvaro Morales Patón (PP)

Daniel Caballero Bonafé (PP)

Filiberto Vicente Chermes Gómez (PP)

Adrián Puchades Clariana (PP)

Sheila Carbonell Checa (PP)

Hilario Hervás Añó (PP)

Carla Cebrián Sánchez (Compromís)

Pere Chovares Tomás (Compromís)

Josep Mur Díaz-Hellín (Compromís)

Lidia López Caballero (Compromís)

Jonathan Martínez Sebastián (PSOE)

Sandra Badía Bernardo (PSOE)

Bernardo Espert Sánchez (PSOE)

Francisco Javier Marí Ventura (VOX)

Laura Sáez ha rebut la vara de comandament de l’Ajuntament arropada per un nombrós públic que no s’ha volgut perdre el moment de la pressa de possessió del càrrec.

L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha tendit la mà a la resta de grups polítics que conformen la Corporació municipal. Els ha dit que compta amb tots, sense distinció ideològica ni colors polítics. A tots els grups els ha convidat a treballar per a ser motor de la prosperitat de Carlet i perquè este Ajuntament torne a ser exemplar i ha indicat que espera de tots la col·laboració, lleialtat institucional, transparència i diàleg.

Laura Sáez, també ha tingut paraules d’agraïment per a Mª Ángeles Crespo, qui va ostentar l’alcaldia de Carlet durant 20 anys, així com als funcionaris de l’Ajuntament, al seu partit i a la seua família.

La primera autoritat també aprofità per a mencionar alguns dels principals projectes que pretén impulsar com l’habilitació d’un centre de formació i emprenedoria, la creació de l’oficina del major, la construcció d’un edifici polivalent per als joves i el teixit associatiu i, segons ella va manifestar, la seua principal prioritat serà garantir la seguretat ciutadana.

Tots els regidors de la resta de forces polítiques han agraït en les seues intervencions als votants que els permès obtindré representació en l’Ajuntament.

Per la seua part, el regidor de Vox, Francisco Javier Marí, ha indicat en la seua intervenció que realitzarà una oposició per a promoure una gestió pública que siga eficaç i transparent i que defensarà les seues polítiques amb rigor per a millorar la qualitat de vida de les famílies, majors i joves.

En representació de PSOE, Jonatan Martínez ha apuntat que el seu grup realitzarà una oposició de fiscalització ferma i que estarà al costat de totes aquelles decisions que siguen en benefici dels ciutadans de Carlet. També ha manifestat que des del respecte i la lleialtat als veïns estaran a la disposició del que necessite el govern.

Per part de Compromís, Carla Cebrián, ha afegit que el seu grup realitzarà una oposició constructiva, responsable i ferma perquè considera que un poble amb una bona oposició serà un millor poble, i que tot això ho faran amb il·lusió, ganes i humilitat.