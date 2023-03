La iniciativa del Consistori per a ampliar la protecció social i potenciar la mobilitat sostenible impacta econòmicament i positivament en més de 23.000 passatgers

La posada en marxa de la gratuïtat de l’autobús municipal d’Alboraia ha incrementat notablement la quantitat de persones usuàries que estan fent ús d’aquesta eina de transport públic. En concret, l’anomenat ‘autobús groc’ ha guanyat un 40,2% de persones usuàries. Entre els recents novembre, desembre i gener respecte als mateixos mesos de l’any anterior, quan no era un servei sense cost.

El percentatge mostra que 6.575 persones més de les habituals s’han beneficiat de la mesura decretada per l‘Ajuntament d’Alboraia l’octubre de 2022. La qual cosa suposa un impacte econòmic positiu per a més de 23.000 passatgers només en tres mesos.

El transport públic municipal

La gratuïtat del transport públic municipal està disponible per a tota la ciutadania, independentment de la seua edat. La iniciativa va ampliar el servei sense cost que el Consistori va habilitar durant l’estiu per a facilitar els desplaçaments als nuclis urbans costaners de La Patacona i Port Saplaya. Aquesta situació es manté actualment i continuarà vigent. Previsiblement, fins al 30 de juny de 2023. Després de prorrogar-ho després de la qual anava a ser la seua data de caducitat, el 31 de desembre de 2022.

“Aquest increment de persones usuàries reflecteix el bon resultat del nostre objectiu. Ajudar als nostres veïns i veïnes davant els reptes econòmics que han provocat les últimes crisis sanitàries i bèl·liques”, explica l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría. “A l’octubre ens sumàrem a aquesta protecció social i potenciació de la mobilitat sostenible. Que va iniciar la Generalitat Valenciana amb l’EMT, Metrovalència i la resta de serveis. Si bé ja estàvem duent a terme diverses iniciatives en aquesta línia”, incideix el primer edil.

Opcions disponibles del transport públic

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alboraia va llançar en la recta final de l’any 2022 una campanya informativa al seu veïnat. Sobre les opcions disponibles del transport públic existents i amb un estalvi econòmic. Aquesta campanya, amb la qual es mostra que “mai ha sigut tan fàcil moure’s per Alboraia”, mostra la gran quantitat de connexions existents. Per als tres nuclis urbans, entre ells i amb la resta de municipis i els descomptes i beneficis econòmics disponibles per a tota la ciutadania.