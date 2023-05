Pedro Sánchez, ha anunciat que avança les eleccions generals al 23 de juliol, després de l’acusat descens del PSOE passat diumenge a nivell nacional. S’ha proposat protagonitzar per primera vegada una campanya emocional.

Durant les pròximes setmanes el PP portarà a terme negociacions, acords de govern a la Comunitat Valenciana, Extremadura, Aragó, Balears, Múrcia i Cantàbria. Amb la voluntat explícita de Vox d’entrar en ells, com ja va succeir a Castella i Lleó.

Pel que fa a la CV, Carlos Mazón líder del PPCV, no es tanca a governar amb Vox però condiciona els pactes al programa electoral. Mazón, assegura que prioritzarà les propostes electorals del seu partit a l’hora d’explorar suports per a la seua investidura sense descartar a ningú i anuncia que la ronda de negociacions amb totes les forces no començarà abans del 5 de juny.

Sorprenent avançament electoral

Alguns especialistes opinen que el sorprenent avançament electoral decretat ahir per Pedro Sánchez complica més si cap l’estratègia popular. Ja que la investidura dels líders autonòmics populars, que també depenen del partit d’Abascal, començarà a debatre’s en plena campanya electoral de les generals.

El finsara president de la Generalitat, Ximo Puig, deixarà el seu càrrec quan Carlos Mazón siga investit nou president, però no ho farà amb direcció a la política estatal. La via madrilenya no apareix com una opció possible, asseguren fonts del seu entorn.

El cap del Consell en funcions va obrir la porta a la seua marxa de la primera fila de la política valenciana en el discurs de la nit electoral en assumir la derrota. «Hi haurà una altra gent i altres equips», que marcaran un futur govern progressista en la Comunitat Valenciana.

Joan Ribó, alcalde en funcions de l’ajuntament de València, cedirà la vara de comandament a la popular Mª José Catalá. La seua successora en el càrrec. Ribó prendrà possessió de la seua acta com munícipe, però podria presentar la seua renúncia després de la investidura de Catalá, i ser substituït per la número 2 de la candidatura, Papi Robles.