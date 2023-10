El personal responsable i participants estan finalitzant els últims detalls per a la inauguració de la nova edició de la Fira Comercial, Alzira Oberta, d’Alzira.

Amb una previsió del temps favorable, la regidora de Comerç, Gemma Alós, convida a tothom a visitar la gran exposició comercial. Que s’extendrà per tota l’avinguda Sants Patrons amb els estands comercials, secció de la Tapa i d’Automoció. La zona de la plaza del Regne i plaça del Mercat estarà dedicada a activitats per als i les joves.

Alós ha aprofitat per a destacar que la visita a la Fira Comercial no ha de ser només per fer compres, també per conèixer el comer local i les ofertes que la ciutat ofereix al públic local com comarcal.