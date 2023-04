La trobada d’escoles en valencià de la ribera que s’ha celebrat aquest diumenge en Albalat de la Ribera ha esdevingut en un gran èxit d’assistència

Una edició molt important, en la que el medi ambient, la natura i la consciència ecològica han cobrat una gran importància en esta edició.

Nombrosos estands han estat presents en aquesta trenta-vuitena edició de les jornades. Amb eixe objectiu de transmetre a les noves generacions el respecte i la cura cap al nostre planeta

A través d’un total de 10 educadors, el consorci com a responsable de la gestió dels residus dels municipis de la comarca de la ribera alta, baixa i Valldigna han estat difonent. La lluita contra el canvi climàtic és altre de les premisses de l’entitat. És per això que durant aquestes trobades s’ha oferit als més menuts i als presents la informació necessària per a gestionar els residus de la forma més correcta

L’emergència climàtica ha estat molt present en les trobades de centres en valencià de la ribera,. Per a que les noves generacions siguen conscients de la importància de cuidar el nostre planeta el més prompte possible