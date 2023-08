L’ecomòbil arriba a Puig Gros per facilitar el reciclatge a les zones més aïllades

Un servei dissenyat per incentivar la consciència mediambiental entre els ciutadans durant l’estiu

L’ecomòbil, un servei especial per a la gestió de residus, s’ha desplaçat hui a la urbanització Puig Gros, al terme municipal de Carcaixent. Aquest servei es proporciona a les urbanitzacions durant l’estiu amb l’objectiu de facilitar el reciclatge en les zones més aïllades. La resta de l’any, aquestes àrees han de cridar a una empresa externa per gestionar les seues deixalles.

L’ecomòbil accepta una àmplia varietat de materials per a reciclar, incloent electrodomèstics, roba i calçat, utensilis de cuina, mobles voluminosos, oli de motor o de cuina, matalassos, entre altres. No obstant això, hi ha algunes excepcions, com restes i productes agrícoles, agulles i material mèdic, restes d’amiant i medicaments, que s’han de dipositar als punts SIGRE.

Aquest servei, disposat per l’Ajuntament de Carcaixent, busca incentivar el reciclatge entre la població. Al visitar el punt mòbil de reciclatge, els ciutadans reben un poal per als residus orgànics i bosses per a altres materials. Tot i això, la participació ciutadana en el reciclatge a Carcaixent és més baixa en comparació amb altres poblacions veïnes.

Durant aquest estiu, l’ecomòbil es desplaçarà a diverses poblacions de la Ribera, com Barraques d’Aigües Vives, Polinyà del Xúquer, Benicull o Riola. Per a conèixer la ruta completa, podeu visitar la pàgina web del Consorci residus Ribera i Valldigna.