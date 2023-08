L’edifici de la piscina coberta del Poliesportiu Municipal de Picassent es renova per a la propera temporada

Manteniment exhaustiu a la piscina coberta per garantir un ús òptim

El gimnàs s’actualitza amb noves màquines i un manteniment integral

Amb la arribada del nou curs, el Poliesportiu Municipal aprofita el tancament d’agost per a realitzar treballs d’adequació i manteniment a les seues instal·lacions. Aquesta acció s’inclou dins dels esforços constants per oferir la millor experiència als usuaris i esportistes.

En la zona de la piscina coberta, s’han buidat els dos gots per a assegurar-se que no hi hagen fugues. S’ha procedit al desmuntatge dels difusors d’aigua, la desincrustació de les parets i la desinfecció completa de les zones adjacents a les dues piscines. Aquests passos són essencials per a garantir la qualitat de l’aigua i la seguretat dels banyistes. Una vegada realitzades totes aquestes accions, es preveu omplir les piscines en els pròxims dies.

Paral·lelament, els vestidors estan sent objecte d’una neteja exhaustiva. A més, s’ha activat un tractament específic d’aigua calenta i freda amb l’objectiu de previndre la aparició de bacteris com la legionel·la, un aspecte vital per a la salut pública.

El gimnàs, un dels espais més populars entre els usuaris del Poliesportiu Municipal, també està sent renovat. A part del manteniment habitual que inclou desmuntatge dels tapizats de les màquines, revisió i reparació, es preveu una actualització amb l’incorporació de noves màquines al setembre. Aquesta mesura busca millorar la qualitat del servei i adaptar-se a les noves tendències en l’entrenament físic.

La renovació i posada a punt de l’edifici de la piscina coberta i el gimnàs del Poliesportiu Municipal és un clar exemple del compromís de l’ajuntament amb l’esport i el benestar de la ciutadania. Aquestes accions, que es repeteixen anualment, asseguren un servei de qualitat i confiança per a tots els usuaris.