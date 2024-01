Després de totes les gestions oportunes dutes a terme des de l’Ajuntament de Sueca, juntament amb el Ministeri, la reobertura de l’edifici de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i Tresoreria General de la Seguretat Social ja és una realitat.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, s’ha mostrat molt satisfet en comprovar que ‘’totes les gestions i permisos sol·licitats al Ministeri han donat el seu fruit perquè l’edifici estiguera obert al més aviat possible i, d’aquesta manera, la ciutadania puga realitzar totes les gestions que necessita’’.



Amb la renovació i millora de totes les infraestructures afectades, la Tresoreria General de la Seguretat Ciutadana ja està operativa al públic i prompte s’obrirà el servei de l’INSS. ‘’Nosaltres com a gestors públics tenim l’obligació de mantindre aquests serveis a la nostra ciutat i, per tant, ens felicitem per la ràpida actuació’’, afirma l’alcalde.