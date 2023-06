Les Corts Valencianes han iniciat este mateix dilluns l’onzena legislatura. Un parlament que compta amb majoria femenina i nous diputats respecte als anteriors. 99 diputats van a representar els interessos dels valencians, pertanyents a 4 partits, dos menys respecte a l’anterior legislatura. A més, com a novetat, i principal sorpresa de la jornada, Compromís entra en la Mesa de les Corts gràcies al Partit Popular.

L’elecció de la nova presidenta també ha marcat la jornada. Llanos Massó, diputada de VOX, ha sigut l’elegida per a ocupar aquesta possició al parlament valencià.

Massó, diputada en Corts durant la passada legislatura, ha sigut elegida gràcies als 40 vots dels diputats del PP i els 13 de la formació ultradreta. superat a la candidata del PSPV, Laura Soler, per 53 suports a 31.

El PSPV ha criticat durament l’elecció de Llanos Massó com a nova presidenta de les corts.

L’entrada de Compromís en la Mesa de les Corts ha molestat al PSPV, fet que els ha obligat a cedir forçadament un dels seus llocs

Llanos Massó, Alfredo Castelló, Gabriela Bravo, Víctor Soler y Maria Josep Amigó. Son los cinco nombres que integrarán la Mesa de las Corts, el órgano que dirige el parlamento autonómico, durante l’onzena legislatura. El grupo parlamentario de Compromís cuenta con 15 diputados, por lo que Amigó ha recibido votos de una parte de la derecha. La votación en la sesión constitutiva es nominal y secreta y han participado los 99 diputados de las Corts Valencianes.

Llanos Massó Linares té 57 anys, ha cursat estudis en Ciències Físiques en la Universitat de València, estudis de Filosofia i Teologia. A l’abril de 2019 va encapçalar la llista autonòmica de Vox per Castelló, on va ser elegida diputada. Durant aquests quatre anys ha sigut portaveu adjunta de Vox en les Corts i la responsable de la formació en temes d’Educació i Hisenda en el parlament.

Va arribar al partit d’extrema dreta des del grup Hazte Oir, conegut per les seues posicions ultra catòliques i antiavortistes, per ser contrari a les lleis d’igualtat i memòria històrica i per negar la violència de gènere i el canvi climàtic.

Una vez abierta la legislatura, la siguiente cita de Les Corts será el pleno de investidura de Carlos Mazón, para el que no hay una fecha clara, en un mes marcado por la campaña de las elecciones generales del 23J.