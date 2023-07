L’Eliana amplia fins a 21 els seus horts socials

Es prolonga també el termini de concessió a dos anys per a ajustar-se als temps de sembra i recol·lecció.

L’Ajuntament de l’Eliana ha creat 13 noves parcel·les d’horts d’oci socials del Mandor-Canonge. Amb aquesta ampliació, passarà de tindre solament 8 a un total de 21 espais cultivables destinats, principalment, a persones jubilades, amb discapacitat o en situació de desocupació i en els quals també poden participar associacions sense ànim de lucre registrades al municipi i que desenvolupen activitats amb fins socials, educatius o amb interés mediambiental.

D’aquesta manera, el Consistori ha modificat el procediment d’adjudicació mitjançant sorteig per a ampliar el termini de concessió d’un a dos anys, amb l’objectiu d’ajustar-se al cicle complet de la producció agrícola, així com les normes d’ús que els regulen i que especifiquen el sistema de reg per séquia.

L’edil de Sostenibilitat Ambiental, Cristina Díaz, ha recordat que aquesta iniciativa mediambiental compleix, a més, amb una funció social i col·laborativa, en la qual es comparteixen recursos, coneixements i experiències.