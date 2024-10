L’Eliana celebra el Dia Mundial dels Animals per a promoure el benestar animal i la tinença responsable

L’Ajuntament continua vigilant el compliment de les lleis contra el maltractament i l’abandó animal, i fent costat a les associacions locals que treballen en la protecció dels drets dels animals.

L’Ajuntament de l’Eliana s’uneix a la celebració del Dia Mundial dels Animals, que té lloc hui, 4 d’octubre, per a recordar la importància de la diversitat de les espècies i per a tindre consciència d’aquelles que estan en perill d’extinció.

La commemoració d’aquesta data especial cerca que reflexionem sobre el nostre lloc en la Terra i que ens adonem que el nostre benestar està també associat al benestar dels animals i del medi ambient. Els animals juguen un paper crucial en les nostres vides i per això és necessari tractar-los amb respecte i cura.

L’Ajuntament reitera el seu compromís amb el benestar animal mitjançant la implementació de polítiques i programes que promouen el respecte cap als animals. En aquest sentit, es continua vigilant el compliment de les lleis contra el maltractament i l’abandó animal, i fent costat a les associacions locals que treballen en la protecció dels drets dels animals.

Entre les mesures que el consistori ha adoptat recentment, s’inclouen campanyes de conscienciació sobre l’adopció d’animals enfront de la compra i també campanyes per a millorar l’estat sanitari dels gats comunitaris de colònies felines.

Un dels principals enfocaments del Dia Mundial dels Animals a l’Eliana és la promoció de la tinença responsable de mascotes. L’Ajuntament recorda a totes les persones propietàries d’animals la importància de complir amb les normatives locals, com la vacunació, la identificació amb microxip i l’esterilització. Aquestes mesures no sols garanteixen la seguretat de les mascotes, sinó que també contribueixen a controlar la població animal, reduint el nombre d’animals abandonats o en situació de maltractament.

La regidora de Benestar Animal, Cristina Díaz Ocheda, destaca la importància d’aquest dia ‘com una oportunitat per a reflexionar sobre la nostra relació amb els animals, no sols amb les nostres mascotes, sinó també amb la resta d’animals i éssers vius que comparteixen aquest entorn amb nosaltres. La tinença responsable d’animals no és només una obligació legal, sinó un acte d’empatia i compromís cap als qui depenen de nosaltres per al seu benestar’.