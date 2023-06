Com a novetat enguany se celebrarà un acte de presentació de les Clavaries aquest mateix dissabte 1.

L’Ajuntament de l’Eliana ha presentat aquest migdia la programació de les Festes Majors de 2023, que se celebraran del 7 al 17 de juliol. Ho ha fet amb els seus protagonistes: el clavari major de la Mare de Déu del Carme, Jaime Planells, la clavaresa major de la Puríssima, María Vidagany i el clavari major del Crist del Consol, Pablo Marí. Tot això en presència de l’alcalde, Salva Torrent, i del nou regidor de Cultura Festiva, que ha estrenat així el seu càrrec, Juan Espinosa.

Acte de presentació de les diverses clavaries

No obstant això, com a novetat enguany se celebrarà un acte de presentació de les diverses clavaries. En la que es donaran a conéixer un a un tots els seus membres i representants. Que tindrà lloc aquest mateix dissabte, 1 de juliol, a les 20 hores a l’Auditori.

El tradicional pregó i el Tro d’avis, donarà inici a les festivitats divendres 7 amb una pregonera d’excel·lència: la veïna i actriu Silvia Rico. A continuació, se celebrarà la tradicional nit de paelles, seguit de l’orquestra People Band, que amenitzaran la primera nit de revetles al municipi.

No faltarà la pólvora i el foc

De nou en la programació no faltarà la pólvora i el foc amb el correfocs, la Cordà organitzada per la Penya del Coet Bufat. Recuperant tècniques antigues i tradicionals, les despertaes i les tres mascletaes, una per cada dia gran de les clavaries. A més, les nits de les Festes Majors estaran animades amb els tradicionals concerts de la Unió Musical. Espectacles com el del grup Apache i monòlegs com els de Miki Dekai i Pepa Cases. Tampoc faltaran les grans orquestres com Montercarlo o La Pato. El XVIII Sopar de la Solidaritat, els balls populars o les festes d’aigua per a joves i infantils.

Espinosa ha agraït la seua participació a totes les entitats que fan possible les Festes i a les associacions que participen de la programació com la Unió Musical, la Penya del Coet Bufat i La Llauradora.