L’Eliana continuarà sense línia de metro almenys fins a Nadal

La línia 2 entra en funcionament aquest dimarts en el tram entre Paterna i plaça d’Espanya.

Metrovalencia reobri la major part de la xarxa a partir del dimarts 3 de desembre.

Si bé la línia 2 al pas per l’Eliana en serà una excepció, ja que el tram Paterna-Llíria continuarà tancat per les obres que es realitzen en Fuente del Jarro.

Aquesta línia unirà inicialment Paterna i plaça d’Espanya, perquè per motius de les obres que es realitzen en el nou baixador de Font del Barranc, situat en el polígon industrial Fuente del Jarro, no és possible la circulació de trens fins a Llíria, almenys fins abans de Nadal. Cal tindre en compte, a més, que el servei es prestarà amb l’horari corresponent al d’un dissabte, amb algunes millores en avançar l’hora d’obertura i que, inicialment, no es contempla servei nocturn. Donades les circumstàncies excepcionals de la reobertura, no estarà permés l’accés de patinets elèctrics i bicicletes temporalment.

L’alcalde, Salva Torrent, ha reclamat agilitat en les obres en Fuente del Jarro i ha mostrat la seua preocupació pels retards en les obres de desdoblament de la via, que van iniciar el mes de març passat i que s’estima que puguen estar finalitzades per a principis del pròxim any. “Esperem que aquesta actuació, que reduirà les freqüències a 12 minuts entre València i l’Eliana, no es veja afectada per la situació provocada per la DANA, ja que es tracta d’un projecte previ i ja pressupostat, a més de la importància que té per a la mobilitat d’elianers i elianeres”, ha afirmat el primer edil.

Com a alternativa a la xarxa de Metrovalencia, i fins a la recuperació del servei, continuarà en funcionament la llançadora gratuïta, amb eixida des de General Pastor-Doctor Dámaso Rodrigo, parada en l’avinguda Pius XII, i destinació Àngel Guimerà. A més, continuen prestant servei, de manera habitual, les línies de Metrobús 145 i 146.

Resta de línies

A partir de demà, entraran en servei amb total normalitat les línies 3 (Aeroport-Rafelbunyol), 5 (Aeroport-Marítim) i 9 (Riba-roja de Túria- Alboraia Peris Aragó). La línia 1 partirà des de Bétera amb destinació a l’estació de plaça d’Espanya i la línia 7 serà l’única que arribarà fins a Sant Isidre des de Marítim.

En una següent fase, a principis de 2025 i una vegada en servei part dels tallers i vies auxiliars de València Sud, les circulacions de les línies 1, 2 i 7 arribaran fins a aquesta estació, on Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha anunciat que condicionarà un gran bescanviador amb les línies d’autobús que donen servei a les poblacions de l‘Horta Sud i la Ribera, que temporalment no disposen de servei de Metrovalencia.

Finalment, es recuperarà el servei dels trams de les línies 1, 2 i 7 afectats i que actualment es troben en procés de reconstrucció.