L’Eliana convoca les ajudes a l’escolarització del curs 2023/2024

El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert de l’11 al 22 de setembre i estan dirigides a les famílies beneficiàries d’Emergència Social.

L’Ajuntament de l’Eliana ha convocat, per huité any consecutiu, les ajudes a l’escolarització del curs acadèmic 2023/2024,

L’Ajuntament de l’Eliana ha convocat, per huité any consecutiu, les ajudes a l’escolarització del curs acadèmic 2023/2024. Destinades a famílies empadronades i residents en el municipi amb menors a càrrec que cursen Educació Infantil, Primària i Secundària. Tant en centres docents públics com concertats i/o centres específics d’Educació Especial.

Les famílies beneficiàries hauran de complir els requisits establits en les bases reguladores i la convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Eliana -Exercici 2023. D’acord amb aquestes, la renda per capita familiar no podrà superar la IPREM anual 12 pagues.

L’import que es concedirà per menor escolaritzat serà d’un màxim de 150 euros. La concessió de la prestació estarà subjecta al lliurament de les factures de compra del material escolar com a justificant de les despeses realitzades. No s’admetrà, a tal fi, cap altre tipus de justificant com per exemple rebuts o tiquets.

Els interessats poden recollir la sol·licitud en el Centre de Serveis Socials

Els interessats poden recollir la sol·licitud en el Centre de Serveis Socials (c/Félix Rodríguez de la Font, 4) i presentar-la, preferentment de manera presencial. Dins del termini establit, del dilluns 11 al divendres 22 de setembre, tots dos inclosos. No obstant això, existeix un telèfon d’informació per a resoldre possibles dubtes a través del 96 275 80 30, marcant les extensions 504 o 515.

La regidora de Polítiques Socials, Eva Santafé, ha explicat que aquestes ajudes, dirigides a sufragar les despeses d’escolarització del nou curs, s’emmarquen dins del programa d’Emergència Social 2023 i tenen com a objectiu millorar les condicions de famílies elianeras en risc d’exclusió i facilitar la seua total integració.