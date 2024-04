L’objectiu és continuar treballant conjuntament per a conservar l’entorn natural, especialment del barranc de Mandor.

L’Ajuntament de l’Eliana ha signat aquesta setmana el protocol de comunicació i col·laboració sobre actuacions conjuntes al costat de la Coordinadora en defensa dels boscos del Túria

Així, l’alcalde de la localitat, Salva Torrent; i el president de la Coordinadora, Ángel Morales. S’han reunit en el consistori junt amb la regidora de Sostenibilitat Ambiental, Cristina Díaz, i altres representants de la coordinadora a l’Eliana.

Totes dues parts tenen com a objectiu comú la salvaguarda i protecció del medi ambient i singularment del riu Túria. Representat en l’Espai Natural Protegit del Parc Natural del Túria i, en particular, en el barranc de Mandor.

“Continuem treballant per a protegir els nostres entorns naturals, especialment el barranc de Mandor. La construcció de la via per a bicicletes i vianants. Que ja està executant-se junt amb el projecte de la CHJ que està desenvolupant per a la renaturalització de l’entorn. Faran que aquest espai siga aprofitat encara més pels nostres veïns i veïnes”, ha explicat Torrent.

La reunió ha servit per a signar el protocol actualitzat, ja que l’últim document data de 2017. El protocol versa sobre tres grans qüestions. D’una banda, la protecció i recuperació de la zona gràcies al projecte de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i la col·laboració en la realització de treballs de neteja de canya; el desenvolupament d’un pla de prevenció d’incendis, inundacions i contaminació lumínica nocturna en la zona

I finalment, la col·laboració en la sensibilització i patrimoni amb el programa ecoAula, fomentant el voluntariat mediambiental i programant activitats educatives i campanyes per a informar la comunitat sobre la importància de protegir el nostre entorn natural.