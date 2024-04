L’Eliana impulsa la creació d’una Comunitat Energètica

En l’acte de presentació celebrat aquest dimecres s’ha explicat què és, com ajuda a estalviar i quins beneficis té.

L’Eliana està fent els primers passos per a impulsar un nou model energètic en el municipi basat en l’autoconsum col·lectiu

L’Eliana està fent els primers passos per a impulsar un nou model energètic en el municipi basat en l’autoconsum col·lectiu. En línia amb els ODS i l’objectiu estratègic de fer una gestió sostenible dels seus recursos i afavorir l’economia circular, definit en la seua pròpia Agenda Urbana Local.

Per a això, aquest dimecres el Saló de Plens ha acollit la presentació de la Comunitat Energètica (CE) impulsada per l’Ajuntament. En col·laboració amb Sapiens Energia, amb el propòsit d’oferir una alternativa sostenible, econòmica i eficient al paradigma energètic tradicional.

En ella, les persones assistents han pogut conéixer amb detall què és, com formar part del procés participatiu. Quant s’estalviarà en la factura i com es distribuirà l’energia entre les persones sòcies.

L’Eliana buscarà convertir-se així en un referent en matèria de transició energètica i sostenibilitat. En revolucionar la manera com es produïx, consumix i gestiona l’energia en la localitat. I és que posar en marxa aquesta iniciativa serà beneficiós no sols per a l’economia local, a causa de l’estalvi en les factures de consum elèctric, sinó també per al medi ambient, ja que es tracta d’energia neta, de quilòmetre 0, amb la consegüent reducció d’emissió de CO₂ a l’atmosfera.

A aquesta primera presa de contacte li seguirà una nova convocatòria, la data concreta de la qual s’informarà degudament a la ciutadania. Les persones interessades a participar poden inscriure-s’hi a través de l’enllaç o, de manera presencial, en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

L’edil d’Energia Verda, Isabel Montaner, ha convidat els elianers i elianeres a participar d’aquest projecte. “Ja que és una oportunitat per a contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. Mitjançant una alternativa més neta, barata, democràtica i justa que el model energètic tradicional”.

Què és una comunitat energètica?

Una comunitat energètica és una entitat jurídica (associació, cooperativa o SL), basada en la participació oberta i voluntària que funciona de manera autònoma i és controlada pels seus socis/sòcies. Els membres es converteixen, al mateix temps, en productors, gestors i usuaris d’energia neta i més econòmica, mitjançant instal·lacions d’autoconsum col·lectiu d’energies renovables de la seua propietat, que generen impactes positius en el seu entorn social, econòmic i mediambiental. Poden unir-se a aquesta fórmula, clau per a la transició energètica, persones particulars, xicotetes i mitjanes empreses, institucions i organismes públics.