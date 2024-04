L’Eliana invertirà més de 160.000 € en millores de la xarxa d’aigua potable i ordenació del trànsit

Diferents carrers del municipi així com els barris de El Lago i Bonavista veuran en les pròximes setmanes les actuacions de millora.

L’Ajuntament de l’Eliana destinarà en les pròximes setmanes 161.972 euros en millores per a la xarxa d’aigua potable

L’Ajuntament de l’Eliana destinarà en les pròximes setmanes 161.972 euros en millores. Per a la xarxa d’aigua potable així com en l’augment de mesures per a la correcta ordenació del trànsit en els diferents barris del municipi. En aquest sentit, aquest matí s’ha realitzat l’acta de replanteig de quatre actuacions que milloraran la qualitat de vida dels elianers i elianeres.

D’una banda, es realitzaran obres en diferents trams per a millorar les instal·lacions municipals. Que permeten el correcte funcionament del servei d’aigua potable als carrers avinguda Entrepins Joan XXIII. Avinguda del Parc, Santiago Apòstol 12, Isaac Peral amb Jaume Ferran i Concòrdia. Aquestes actuacions, amb un pressupost de 48.240 euros, tenen un termini d’execució d’1,5 mesos.

D’altra banda, s’actuarà en la instal·lació d’una conducció d’un tram predefinit al carrer Vereda, defensant-se els diferents elements que permeten el correcte funcionament del sistema de proveïment d’aigua potable a la població i assegurar el subministrament ininterromput d’aquest. Amb un import de 48.387 euros i un termini d’execució de mes i mig es millorarà la conducció de l’aigua en aqueix tram.

“Continuem treballant millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Amb aquestes noves actuacions oferim un servei d’aigua potable millor i, per altre costat, continuem millorant la seguretat viària en tots els nostres barris al mateix temps que buidem les voreres perquè puguen ser utilitzades pels vianants sense obstacles”, ha explicat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

Quant a l’ordenació del trànsit, el consistori continua treballant en els diferents barris millorant la seguretat. Així, en els barris de El Lago i Bonavista, amb un termini d’execució de mes i mig i un pressupost total de 65.344 euros, es modificaran les senyalitzacions horitzontals i verticals per a la reordenació del trànsit en totes dues zones per a aconseguir, d’una banda, la millora en la seguretat viària i, de l’altra, establir zones d’estacionament que desallotgen els vehicles de damunt de les voreres.