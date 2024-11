L’Eliana presenta el catàleg del projecte ‘Eliescola’ per a centres educatius i famílies

• El catàleg d’Eliescola està dirigit a tot l’alumnat dels centres públics i privats del municipi, i moltes de les seues activitats inclouen la participació del professorat i les famílies.

La Sala Almudena Grandes del Centre Sociocultural de l’Eliana va acollir una reunió informativa destinada a tots els representants dels centres educatius del municipi. Esta trobada, convocada per les Regidories d’Educació i Polítiques Socials, va comptar amb la participació de les Regidories de Joventut, Sanitat i Medi Ambient, a més de l’assistència d’equips directius i orientadors dels centres educatius del municipi, membres de la Guàrdia Civil i la Policia Local i entitats col·laboradores com AFEMPES.

Durant la reunió, es va presentar el projecte Eliescola, un catàleg complet d’activitats i tallers dissenyats per a fomentar l’educació en valors, la convivència social, el benestar emocional, la prevenció de conductes addictives, la igualtat de gènere i el respecte al medi ambient, entre altres temes. Estes iniciatives busquen promoure un entorn educatiu més humà, saludable i cohesionat per als xiquets, xiquetes i adolescents de l’Eliana, en el marc del seu compromís com a Ciutat Educadora.

El catàleg d’Eliescola està dirigit a tot l’alumnat dels centres públics i privats del municipi, i moltes de les seues activitats inclouen la participació del professorat i les famílies, creant una comunitat educativa àmplia i compromesa. A més, es va destacar l’esforç de totes les àrees de l’Ajuntament i entitats col·laboradores per a consolidar i optimitzar l’oferta formativa, facilitant la planificació i sol·licitud d’estes accions per part dels centres.

Per a la regidora d’Educació, Eva Santafé, ‘este projecte reflectix l’aposta de l’Eliana per una educació inclusiva i compromesa amb la creació d’un entorn on els valors de respecte i convivència siguen el pilar fonamental de la formació de les futures generacions’.