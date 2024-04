L’Eliana tanca abril celebrant la Fira del Llibre

Durant el Mes del Llibre la localitat ha acollit teatre, tallers, fires i la setmana del llibre escolar 2024.

L’Eliana ha tornat a commemorar a l’abril el Mes del Llibre

Unes celebracions que han tancat aquest passat diumenge amb la Fira del Llibre. En la qual van participar, per primera vegada, les 5 llibreries de la localitat. Com en edicions anteriors, no ha faltat l’estand del Consell de Xiquets i Xiquetes i racons creatius infantils durant tot el matí. La cita va tancar amb el teatre familiar ‘MOMO’.

El mes ha comptat amb una àmplia programació. En la qual no ha faltat tampoc la Setmana del Llibre Escolar. Amb l’objectiu de fomentar la lectura en els centres educatius elianers que han acollit, del 22 al 26 d’abril, contacontes i rondalles.

Amb motiu del Dia Internacional del Llibre, el dimarts 23 prop de 1.200 escolars van participar també en la Fira l’Aventura de la Literatura. En la qual van poder gaudir durant el matí de tallers didàctics, manualitats. El punt d’intercanvi ’un tiquet, un llibre’ i el lliurament dels més de 40 premis del concurs literari ‘El So de les Paraules’.

Salva Torrent, alcalde de l’Eliana: ‘en l’època de les fake news i de la desinformació és molt important llegir i fomentar el pensament crític per a descobrir noves històries que enriquisquen el nostre trajecte vital’.