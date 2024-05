L’empresa carcaixentina Metalesa guanya el premi Ponle Freno-Axa a la innovació i desenvolupament de la seguretat vial gràcies a la seua barrera intel·ligent que prevé els sinistres mortals en carretera.

Representants de l’equip de govern de Carcaixent, amb l’alcaldessa Amparo Almiñana al cap, ha visitat hui les instal·lacions per conéixer de prop aquesta tecnologia.

Els sinistres per eixida de via representaren l’any 2023 el 42% de morts en carretera. Després d’un exhaustiu estudi en col·laboració amb la Universitat de València de més de 50.000 sinistres per eixida de via, Metalesa ha desenvolupat unes barreres de protecció intel·ligents urbanes i periurbanes que protegixen els usuaris de la via, incloent vehicles de fins a 10.000 kg, una fita en el mercat que es va confirmar com a única a nivell mundial en la fira Intertraffic d’Àmsterdam.

Ja hi ha dos projectes executats amb aquesta tecnologia a la Comunitat: un en el Pont Bimilenari d’Elx i l’altre en la ciutat de València. A més de la identificació i la senyalització de múltiples riscos en temps real, la tecnologia de Seguretat Vial Activa permet recopilar dades i estadístiques a les quals poden accedir les administracions corresponents.

Els responsables del projecte han rebut membres de la corporació de Carcaixent per mostrar-los en directe el funcionament d’aquesta nova tecnologia, així com l’interior de la fàbrica. L’alcaldesa de Carcaixent, Amparo Almiñana, ha expressat l’alegria perquè una empresa local reba un reconeixement d’aquestes característiques i, sobretot, treballe per evitar les morts en carretera.

La barrera dissenyada és a més pionera per disposar de la certificació de Declaració Ambiental de Producte, proporcionant informació transparent i verificada sobre l’impacte ambiental del producte al llarg del seu cicle de vida.