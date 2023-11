L’empresa municipal Aigües de Sueca, convidada a participar en la V Jornada d’Aigua Potable i Residual de la Ribera

L’Ajuntament de Sueca, representat per l’empresa municipal Aigües de Sueca, ha participat este matí com a convidat en la V Jornada d’Aigua Potable i Residual de la Ribera, organitzada per Global Omnium, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira.

L’activitat, en la qual s’ha parlat sobre “L’aigua: solució per a la descarbonització i millora del medi ambient”. S’ha celebrat a la Casa de la Cultura d’Alzira i ha comptat amb diverses ponències.

El regidor de Serveis Municipals i vicepresident d’Aigües de Sueca, Joan Carles Vázquez. Ha participat en la primera de les taules de debat titulada “Millores en el servei de l’aigua en els municipis de la Ribera”. Al costat de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom; i el primer tinent d’alcalde de Carlet, Borja Marí.

“Amb esta invitació, s’ha volgut posar en valor el fet que el nostre municipi siga un dels pocs que disposen d’una empresa pública. Que gestiona les instal·lacions i subministrament de l’aigua. Tant de Sueca com del Perelló, Mareny de Barraquetes i tota la zona marítima.

Instal·lació d’un nou servei de Telecomandament

La majoria de municipis compten amb empreses mixtes per a esta gestió”. Ha assenyalat Vázquez, qui ha aprofitat la seua participació per a destacar tots els avanços aconseguits en els últims anys en l’empresa gràcies a les inversions en modernització i millora del sistema de proveïment, com ara la instal·lació d’un nou servei de Telecomandament que informa en tot moment de l’estat de la xarxa per a garantir la seua fiabilitat.

“Hem optimitzat els recursos energètics quant al funcionament de les nostres instal·lacions. A més, s’ha procedit a la sectorització de la xarxa per a poder treballar per zones sense que es veja afectat el subministrament en tota la ciutat; i s’està procedint a la renovació de canonades, substituint-les per altres de fundició dúctil amb una garantia de 80 anys de duració”, ha explicat Vázquez en la seua intervenció.