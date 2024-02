La nova vorera a l’avinguda Vilella recupera el seu esplendor després de mesos de gestions municipals.”

Renovació completa de l’avinguda Vilella per facilitar l’accés al cementeri i a les àrees esportives.”

Després de mesos d’insistència i gestions amb l’empresa de telefonia responsable, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha aconseguit finalment que la nova vorera construïda en l’avinguda Vilella lluïsca per fi la seua millor cara. Lliure dels pals que dificultaven el pas en una via molt utilitzada diàriament per persones que acudixen al cementeri o que practiquen algun esport. “Han sigut unes gestions que s’han allargat molt més del desitjat. Però, per fi, l’empresa responsable dels pals està procedint ja a retirar-los. Per a millorar encara més l’aspecte i el servei que presta la nova vorera construïda, que connecta, de manera segura, el centre amb esta zona de la ciutat”. Ha assenyalat la regidora d’Urbanisme, Carmen Pérez.

Els treballs que es van realitzar per a millorar la circulació a peu per esta avinguda. Van consistir en la construcció d’una vorera amb nova il·luminació i bancs, en els trams en els quals no existia, i una renovació i ampliació de la mateixa en aquells en els quals ja hi havia; a més de l’asfaltat de tota la calçada i la construcció d’un pàrquing amb capacitat per a 22 vehicles.