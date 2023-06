L’empresa Levantina, Ingenieria i Construcciones, LIC, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València. Han fet hui un assaig pioner en el món amb un edifici proveta. Aquest assaig ha consistit en la simulació d’un esdeveniment extrem en un edifici proveta a escala. Sotmès a una càrrega extrema, incrementant el nivell de risc de col·lapse de l’edifici, cosa que no ha passat.

Davant una situació com aquesta un edifici normal s’haguera enderrocat per complet, com a conseqüència de l’efecte dominó. Però gràcies a aquesta tecnologia desenvolupada per un equip de l’institut ICITECH de la universitat, s’evita que açò passe.

Aquesta tecnologia, a més a més d’evitar que un edifici col·lapse i s’enderroque per complet, és una nova línia de defensa per a la enginyeria civil i arquitectura, conseguint edificis cada vegada més resistents a situacions extremes. Per tant, no sols seria una prevenció per a reduir els danys materials, sinó també els personals.