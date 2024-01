L’entitat adjudicatària haurà de subministrar a l’empresa municipal 880 jocs de peces superiors (camises i polos), 587 jocs de vestimenta inferior (pantalons i bermudes) així com 293 jocs de peces d’abrigar

La compra de vestuari laboral cobrirà el personal actualment en actiu en l’EMT i les incorporacions de treballadors dels pròxims dos anys

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València renovarà el vestuari laboral del personal d’operacions. Per a això i amb l’objectiu de donar compliment al vigent conveni col·lectiu. L’entitat ha tret a licitació pública el subministrament de roba de treball per un import total de 359.939,06 euros per als pròxims dos anys. El termini de recepció d’ofertes finalitza el pròxim dia 2 de febrer a les 10.00 hores.

Tal com recullen els plecs de prescripcions tècniques. Les empreses interessades hauran de dotar al personal d’operacions de roba per a les temporades d’estiu i hivern. En el primer cas, les peces es corresponen amb una camisa de mànega curta, un polo de mànega curta piqué coolmax. Un teixit de granit amb una elevada transpirabilitat i lleugeresa, uns pantalons llargs i unes bermudes. A l’hivern, el personal d’operacions disposa d’una camisa de mànega llarga, uns pantalons llargs, un jersei o jupetí amb cremallera central, un jaquetó i una jaqueta softshell. Un teixit a mig camí entre una jaqueta convencional i un impermeable. Tot el vestuari indicat, que haurà de tindre una àmplia gamma de tallatge, es complementa amb una motxilla i una bossa de costat.

Quant al nombre total de peces, les empreses que opten al contracte hauran de tindre la capacitat de subministrar 880 jocs de peces superiors (camises i polos), 587 jocs de vestimenta inferior (pantalons i bermudes) així com 293 jocs de peces d’abrigar (jaqueta, jaquetó i jersei o jupetí). L’estimació de l’EMT és que el subministrament cobrisca el personal actualment en actiu, així com les incorporacions de treballadors dels pròxims dos anys.

L’Empresa Municipal de Transports ha previst igualment que per a les treballadores embarassades que continuen prestant servicis en llocs que requerisca roba de treball, se’ls proporcionaran prengues tipus peto i adaptades.

Característiques tècniques

A més de la proposta econòmica, la mesa de contractació valorarà les característiques ergonòmiques, estètiques, funcionals i de resistència de les peces, així com que la seua fabricació siga respectuosa amb el medi ambient i que responga a polítiques empresarials d’ètica i responsabilitat social. També es tindrà en compte el termini de reposició de peces defectuoses per part de les entitats aspirants.

L’empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició dels treballadors una aplicació per a sol·licitar cadascuna de les peces i triar el punt de recollida en els diferents centres de treball de l’EMT. A més, l’empresa haurà de prestar un servici de xicotets arranjaments, com l’ajust de cintura i el llarg dels pantalons.