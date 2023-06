L’Ajuntament s’acull a la pròrroga de les ajudes governamentals per a subvencionar el transport públic i destina per a este fi 880.000 euros

L’Ajuntament de València s’ha acollit a la pròrroga de sis mesos, aprovada per Reial decret llei del Govern d’Espanya, per a subvencionar un 30% abonaments de transport públic, i cofinançarà esta ajuda fins al 50%. Perquè l’Empresa Municipal de Transports (EMT) mantinga durant el pròxim semestre el preu de diferents títols multiviatge reduït a la meitat. Concretament, el consistori destinarà 880.000 euros per abaratir el preu de desplaçaments amb l’EMT.

Alleujar les economies familiars i fomentar el transport públic a més de garantir la mobilitat de tota la ciutadania

Així ho ha anunciat hui l’alcaldessa de València, María José Catalá. Qui ha destacat que entre els objectius d’esta mesura es troben “el d’alleujar les economies familiars. El de fomentar el transport públic i el de garantir la mobilitat de tota la ciutadania”.

Catalá ha explicat que la Junta de Govern Local aprovarà demà l’adhesió a la pròrroga d’“este acord que en el seu moment va acordar el Consell de Ministres. Amb un caràcter electoralista i amb data de caducitat immediata a la celebració dels comicis locals”.

“A l’executiu local no li ha passat per alt que les bonificacions estatals al transport públic s’acabaven. Fa dies que treballant esta qüestió amb la intenció, real, d’atendre la necessitat i vulnerabilitat de les famílies valencianes, i no per a buscar vots”. Ha afirmat. “Així mateix –ha afegit- treballem per a mantindre la gratuïtat del transport públic per a la joventut. Una mesura que, sens dubte, impulsarem juntament amb el govern de la Generalitat”.

Continuïtat a les ajudes al transport públic que caducaven el 30 de juny

L’acord de la Junta de Govern de demà donarà continuïtat a les ajudes al transport públic que caducaven el 30 de juny i estarà en vigor entre l’1 de juliol i el 31 de desembre. Durant este període, les persones usuàries de l’EMT podran adquirir el bonobús de deu viatges per 4,25 euros, enfront dels 8,50 euros del seu preu habitual. El bonobús personalitzat de deu viatges (per a famílies nombroses i monoparentals) de categoria general passarà dels 6,80 a 3,40 euros, i el de categoria especial dels 4,25 a 2,15 euros.

Tots estos títols podran aconseguir-se fins al 31 de desembre en els punts de venda comuns de l’EMT. En el cas del bonobús, en estancs, quioscos, web, app i oficines d’atenció a la ciutadania (OAC). Els bonobuses personalitzats també podran assolir-se de manera virtual en l’APP i web oficial de l’EMT i de manera presencial en les OAC (carrer de Mendoza, estació del metro de Colón i en la