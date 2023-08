L’EMT Reforça el Servici d’Estiu i Amplia Connexions a les Platges de València

Modificacions en el Recorregut: Millors Connexions cap a les Platges

Noves “Línies Exprés”: Connexions Directes amb Pinedo, el Saler i els Pobles del Sud

L’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) ha anunciat que mantindrà el seu servici especial d’estiu fins el proper 3 de setembre. Com a part d’aquesta iniciativa, es reforçaran les línies 18, 92, 95 i 98, totes elles essencials per a arribar a les platges de la ciutat.

El principal objectiu d’aquestes mesures és millorar les connexions i facilitar l’accés a les zones costaneres durant l’època estival. La línia 18, per exemple, ha estat modificada per a estendre el seu recorregut més enllà de l’avinguda dels Tarongers, arribant fins a la platja.

De la mateixa manera, tant la línia 92 com la línia 95 han vist una expansió del seu recorregut. La primera arriba ara fins al passeig marítim, mentre que la segona ha afegit 5 noves parades, estenent-se des de Marcos Sopena fins a Eugènia Viñes. No ens podem oblidar de la línia 98, que també ha estat ampliada per a arribar al Passeig Marítim tots els dies.

Les anomenades “línies exprés” són una altra de les grans apostes de l’EMT per a aquest estiu. Aquestes rutes connecten directament localitats com Pinedo i el Saler amb el centre de València i es mantindran operatives fins a setembre. Addicionalment, les línies 24 i 25, amb inici en la Porta de la Mar, han reforçat les seues connexions amb els Pobles del Sud durant aquests mesos.

Una de les principals novetats d’aquesta temporada estival és que la línia 24 ja no arribarà a la platja del Saler. En canvi, els viatgers podran utilitzar la línia exprés si desitgen arribar directament a aquesta destinació.

Aquestes mesures responen a la necessitat de millorar la mobilitat i facilitar l’accés als espais recreatius durant els mesos d’estiu, garantint així una experiència més agradable i còmoda per a tots els usuaris del servei de transport públic.