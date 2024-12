L’energètica francesa Hello Watt generarà un centenar d’ocupacions a València

L’empresa francesa líder en gestió energètica ha triat València com a centre d’operacions per a la seua expansió en el mercat espanyol

Invest in Valencia, l’oficina d’inversions de l’Ajuntament i Cambra València, atrau la inversió de 20 empreses a la ciutat en l’últim any

La regidora de Turisme, Innovació, Agenda Digital i Captació d’Inversions, Paula Llobet, ha informat que l’empresa francesa líder en gestió energètica i optimització del consum per a llars i empreses, Hello Watt, “s’establix a València recolzada per Invest in Valencia, que els ha brindat suport en el seu procés d’instal·lació”.

Així, la companyia, que ha triat la ciutat com a centre d’operacions per al mercat espanyol, ha iniciat les seues activitats a la ciutat amb una oficina que serà clau en la seua expansió internacional. La reunió de benvinguda institucional ha tingut lloc en La Farinera i ha comptat amb l’assistència de Paula Llobet, representants de Cambra València i l’equip d’Invest in Valencia.

La regidora ha afirmat que “este és un nou cas d’èxit de la nostra oficina d’inversions Invest in Valencia. Estem treballant intensament per a atraure a la ciutat de València empreses com Hello Watt que generen ocupació de qualitat, tenen un impacte positiu en la nostra economia i en el nostre ecosistema empresarial i innovador. A més, atrauen talent, inversions i creen sinergies amb les empreses locals. Hui més que mai la inversió a València és necessària per a impulsar la reactivació econòmica després de la dana”.

Per part seua, Danny Salazar, Country Manager de Hello Watt a Espanya, ha destacat que “la nostra arribada a València no sols simbolitza un pas estratègic en la nostra expansió internacional, sinó que també ens permet crear ocupació de qualitat en àrees clau com el desenrotllament de programari, màrqueting i el desenrotllament de negoci. Estem compromesos a col·laborar amb l’ecosistema local i formar part del vibrant entorn empresarial de la ciutat”.

Actualment, Hello Watt ha començat a contractar desenrotlladors de programari, experts en desenrotllament de negoci i nous talents en l’àrea comercial i de màrqueting per a liderar la seua entrada en el mercat espanyol. L’empresa espera aconseguir un equip de 100 empleats a València per a 2025, consolidant-se com un referent en la gestió energètica i la sostenibilitat al país.

Des de juliol de 2023, Invest in Valencia ha atret la inversió de 24 empreses a la ciutat de València que generaran uns 290 llocs de treball amb uns salaris estimats d’uns 16 milions d’euros i una inversió immobiliària de 4,5 milions d’euros.

A més, Hello Watt ja està treballant per a establir vincles amb l’ecosistema d’innovació valencià, col·laborant amb institucions i universitats locals. Entre els seus objectius està el de fomentar el desenrotllament de competències tecnològiques i energètiques a Espanya, contribuint al posicionament de València com un hub d’innovació sostenible en el sud d’Europa.

Fundada a França en 2016, Hello Watt s’ha posicionat com una de les empreses més innovadores en el sector energètic, ajudant milions d’usuaris a optimitzar el seu consum i reduir la seua petjada de carboni. L’arribada de Hello Watt a València reforça el compromís de l’empresa amb la transició energètica i la innovació tecnològica i posa de manifest l’atractiu de la ciutat com a destinació estratègica per a empreses tecnològiques i sostenibles.

“Amb l’arribada de Hello Watt, la ciutat es consolida com un punt de referència per a empreses compromeses amb la sostenibilitat i la innovació, generant oportunitats d’ocupació i contribuint al desenrotllament econòmic i social de la regió”, ha assenyalat Llobet.