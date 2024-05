L’equip de futbol del centre de rehabilitació biopsicosocial Museu participa en un torneig esportiu a Massamagrell

És un conjunt mixt que entrena totes les setmanes en el llit del riu Túria i acudeix cada mes a competicions amistoses

Torneig amistós promogut pel centre per a persones amb malaltia mental Sant Lorenzo de Brindis i celebrat a Massamagrell.

L’equip de futbol 7 del centre de rehabilitació biopsicosocial Museu, de l’àrea de salut mental del departament València La Fe, ha participat en un torneig amistós promogut pel centre per a persones amb malaltia mental Sant Lorenzo de Brindis i celebrat a Massamagrell. Tots els equips van eixir victoriosos en una jornada marcada per la bona convivència.

L’equip de futbol 7 del centre Museu és un conjunt mixt format per 20 persones que entrena totes les setmanes en el vell llit del riu Túria i, una vegada al mes, juga en el poliesportiu municipal de Natzaret contra altres equips de centres de rehabilitació i integració social o habitatges tutelats i terapèutics. Tots els pacients del centre Museu, encara que no juguen al futbol, poden participar en aquestes eixides, concebudes com a jornades de convivència.

A més de la Fundació Esportiva Municipal de València, que cedeix els espais, també col·laboren en l’activitat futbolística àrbitres jubilats que xiulen els partits de manera desinteressada.

La iniciativa s’enquadra en una estratègia que es desenvolupa en el centre des de fa més de 20 anys i que s’ha anat modernitzant i millorant amb el temps. En aquest sentit, el centre Museu duu a terme un tractament integral de la malaltia mental, i combina tractament farmacològic, psicològic i social. Aquest és el model biopsicosocial que s’aplica com a base en la psiquiatra actual i que ha demostrat millors resultats en el curs i pronòstic de la malaltia mental.

L’esquizofrènia o el trastorn bipolar greu debuten durant la joventut, la qual cosa afecta “ els processos d’emancipació, a les relacions familiars i interpersonals i fins i tot al desenvolupament laboral”, com ha explicat María López, psiquiatre i coordinadora del centre Museu. Amb l’objectiu de definir o recuperar el projecte vital, la pràctica de l’activitat esportiva ajustada a les singularitats de cada pacient busca entrenar competències socials com el treball en equip o les rutines quotidianes.

A més de futbol 7, les persones usuàries del centre Museu també practiquen amb regularitat bàsquet, pàdel o ioga. En tots els casos, es tracta d’activitats esportives per a adquirir o reprendre habilitats personals i socials i, subsidiàriament, mantindre’s en forma.

Atenció individual i activitats grupals

El centre de rehabilitació biopsicosocial Museu dona cobertura a pacients del departament València La Fe. En ell treballen, a més del mèdic psiquiatre, dues infermeres, quatre TCAE, un treballador social, un terapeuta ocupacional, un psicòleg i un administratiu.

Les patologies més sovint ateses són esquizofrènia paranoide, trastorn bipolar i trastorn esquizoafectiu.

En el centre, com ha detallat el gerent de La Fe, José Luis Poveda, “se’ls brinda una atenció individualitzada multidisciplinària” que inclou consulta personal, psicoteràpia, atenció en crisi, programes d’administració de la medicació pautada, gestió i coordinació de recursos socials, així com atencions grupals com, per exemple, rehabilitació cognitiva, socialització, activitats de la vida diària i intervencions familiars, a més d’activitat física.