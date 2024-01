Les actrius Lolita Flores, Charo López i Kiti Mánver es pugen a l’escenari del Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna en la cartellera de 2024

Comèdia, un recital de poesia, el gènere xic, Poncia o teatre en valencià amb un espectacle divertit són algunes de les obres que s’han programat en l’agenda cultural d’aquest primer trimestre de l’any

L’espectacle de marionetes gegants Via Làctia, la producció Trànsit de dansa i la campanya escolar de teatre en anglés oferiran diversió per al públic infantil i familiar en general



L’Ajuntament de Paterna arranca l’agenda cultural 2024 del Gran Teatre Antonio Ferrandis amb actuacions d’actrius de renom com Lolita Flores o Charo López, i una àmplia programació de diferents gèneres artístics com la comèdia, un recital de poesia, el gènere xic o teatre en valencià, entre altres, durant el primer trimestre d’enguany.

D’aquesta manera, el divendres 12 de gener L’Inconvenient de TalyCual Produccions, sota la interpretació de Kiti Mánver, Cristóbal Suárez i Marta Velilla, en una deliciosa i emotiva comèdia escrita i dirigida per Juan Carlos Rubio, tindrà lloc a les 20.00 hores.

D’altra banda, el diumenge 21 de gener a les 18.00 hores tindrà lloc Via Làctia, sota la direcció de Roser Castellví i Dani Martínez, un espectacle de marionetes gegants amb un gran impacte visual i musical per a gaudir en família.

El divendres 26 de gener a les 20 hores, la consagrada actriu Charo López ens portarà el seu Vers a Vers- A la llum dels Ciris. Es tracta d’un preciós recital al costat del famós baríton Luis Santana i acompanyats al piano pel mestre Víctor Carbajo conformat amb la poesia dels clàssics poetes espanyols com Lorca, Machado, Miguel Hernández, Santa Teresa de Jesús.

Per a començar el mes de febrer es representarà l’obra Vila i Mart, concretament, el divendres 2 de febrer a les 20 hores. Una reinvenció del gènere xic en clau ronlalera: humor, música en directe, teatre… i xotis.

Per una altra costat, Bug’s Stories, The Wordrobe Monster, Ready, Rècord, Go!, The Corpse of Chaplin, portaran al Gran Teatre Antonio Ferrandis una campanya escolar de teatre en anglés dirigida a tots els centres docents de Paterna els dies 5, 6, 7, 8, 9 i 10 de febrer.

De l’última producció Cuinant Dansa que està dirigida públic infantil i familiar sota el títol Trànsit i amb la finalitat de conscienciar sobre l’educació viària, tindrà lloc l’11 de febrer a les 18 hores.

Així mateix, al març s’estrenarà L’Últim Ball, un espectacle divertit en valencià, sota la direcció de Carles Alberola i que es representarà l’1 de març a les 20 hores.

Serà el divendres 22 de març a les 20 hores quan puge a l’escenari la reconeguda actriu Lolita Flores interpretant Poncia, de Luis Luque, a partir de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

A partir del diumenge 24 de març a les 12 hores, arribaran Els Canticanti de Tramant Teatre amb totes les cançons i jocs més divertits per a tota la família en Lloma Llarga Nord. I també faran un recorregut per a passar un demà plena de riures i diversió pels diferents punts i barris de la ciutat durant els pròxims mesos d’abril i maig.

D’aquesta manera, es continuarà el diumenge 31 de març a la mateixa hora amb una altra actuació dels Canticanti en Parc Central. Posteriorment, visitaran els barris de Bovalar, Terramelar, La Coma, La Canyada, Campament, Alborgí, Santa Rita i Lloma Llarga Sud, els dies 7, 14, 21 i 28 d’abril i els dies 5, 12, 19 i 26 de maig, respectivament.

Referent a això, la Tinenta Alcalde de Garantia Social, Igualtat i Tradicions, Isabel Segura ha destacat que “hem dissenyat una variada cartellera per a tots els gustos i públics per a començar aquest any 2024 i gaudir de la nostra ciutat amb aquesta àmplia oferta de gèneres teatrals”.

Finalment, es continuarà amb la programació de l’Escola Municipal de Teatre i Dansa, així com amb les visites guiades pel Gran Teatre Antonio Ferrandis, que es duen a terme tots els dimarts per a grups d’entre cinc i deu persones.