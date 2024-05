L’alcalde de Burjassot, Rafa García i la regidora d’Educació i Servicis Socials, Manuela Carrero, juntament amb els representants de les AFA i AMPA dels col·legis públics de Burjassot han visitat en el matí de hui, divendres 24 de maig, les instal·lacions del Centre Ocupacional Los Silos.

El motiu principal de la visita ha sigut lliurar a l’entitat social un xec simbòlic amb l’import del donatiu recaptat, el passat 10 de maig, en el marc de la celebració del Dia Internacional de les Famílies.

Una multitudinària celebració duta a terme en la plaça d’Emilio Castelar i organitzada per la regidoria d’Educació, la qual va comptar amb l’estreta col·laboració dels col·legis públics de Burjassot, ja que les seues AMPA i AFA van organitzar un gran i enginyós mercat ambulant solidari, a base de les més interessants manualitats.

Doncs bé, per decisió unànime, la recaptació obtinguda en la festa de les Famílies, a través de les vendes dels articles del mercat ambulant solidari, un total de 363 euros, s’ha donat al Centre Ocupacional Los Silos de Burjassot. El seu director, Julián Oviedo, ha mostrat el seu sincer agraïment per este gest solidari als representants presents dels pares, mares i famílies dels CEIP Sant Joan de Ribera, V. A. Estellés, Miguel Bordonau, El Pouet, Els Sitges, Federica Montseny i Fernando de los Ríos. Els usuaris i usuàries, alguns dels quals venien de realitzar la seua rutina setmanal de senderisme just quan s’ha produït la visita institucional, han mostrat també el seu franc entusiasme.

La visita també ha servit perquè els representants de les famílies de Burjassot hagen conegut, de primera mà, el treball que es fa diàriament en el C.O Los Silos, amb els seus usuaris i usuàries, persones d’entre 18 i 65 anys, amb diversitat funcional.