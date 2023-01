El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat l’oportunitat que suposen les beques a joves de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). Per a l’especialització en comerç exterior i en digitalització de les persones joves beneficiàries, i per a impulsar les empreses que participen en aquest programa.

Així ho ha manifestat durant l’acte de lliurament de les beques de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), en el qual també ha participat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent.

En el transcurs de l’acte, el president ha advocat per la internacionalització com a estratègia per a millorar el “complicat” context actual.

El cap del Consell ha instat les persones que participaran en el programa de beques a joves en l’exterior a “aprofitar l’oportunitat que suposa”.

Pel que fa al nombre de beques oferides, el conseller, Rafa Climent, ha explicat que s’han “quadruplicat” des que es van posar en marxa.

Climent ha recordat que durant 2022 s’ha concedit, per primera vegada, una nova modalitat de beques dirigides a millorar la competència en digitalització.

A més, ha subratllat que s’han concedit 14 beques Ivace Internacionalització + Innovació (I+I), cofinançades pel Fons Social Europeu, amb la finalitat d’atendre la demanda de les empreses.