Les biblioteques municipals acullen esta setmana els mercadets solidaris en el marc del 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre

Les biblioteques de Joanot Martorell (Marxalenes), Eduardo Escalante (Arrancapins) i Azorín (Patraix), així com el Mercat Central acullen esta acció solidària i de promoció cultural

Com en anys anteriors, les biblioteques municipals oferixen estos dies diferents paradetes de llibres a la venda. En una iniciativa que suma la solidaritat a la promoció cultural i lectora. Este dimecres, dia 19, i demà dijous, dia 20, els mercats solidaris de llibres pretenen impulsar l’afició a la lectura de majors i joves. En el marc de la celebració del 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre, així com la sensibilització social i la solidaritat. En esta ocasió, la recaptació es destinarà a l’ONG CEAR (Comissió d’Ajuda al Refugiat).



En esta edició, els mercats ambulants solidaris de llibres se celebren a les biblioteques de Joanot Martorell (Marxalenes), Eduardo Escalante (Arrancapins), Azorín (Patraix), així com al Mercat Central. Que s’ha sumat un any més a la iniciativa. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha visitat este matí el mercat ambulant solidari instal·lat al Mercat Central. Ha conversat amb el personal que atén el lloc habilitat en este espai comercial.

L’entitat beneficiària de la recaptació que s’obtinga per la venda de llibres és la Comissió d’Ajuda al Refugiat, CEAR, una ONG que treballa des de l’any 1979 per a promocionar el reconeixement dels drets de les persones refugiades. Així com de les migrants i les persones apàtrides en situació de vulnerabilitat.

La xarxa de biblioteques municipals celebra el Dia del Llibre durant tot el mes d’abril

La xarxa de biblioteques municipals celebra el Dia del Llibre durant tot el mes d’abril amb un conjunt d’activitats amb les quals es pretén fomentar la lectura entre tots els públics. La Regidoria d’Acció Cultural ha programat tallers. Contacontes i mercats solidaris, que se sumen a clubs de lectura, presentacions de llibres, conferències, sessions formatives, jocs de taula i exposicions. El programa complet està disponible al web municipal.