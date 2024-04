Entre el 27 d’abril i el 5 de maig, les Biblioteques han organitzat 20 tallers literaris, 5 mercats ambulants i 7 convocatòries de contacontes

L’Espai Biblioteques acollirà diferents tallers durant els caps de setmana del 27 i 28 d’abril i 4 i 5 de maig, així com en el festiu de l’1 de maig. Tots ells, a càrrec de la companyia Rebombori

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha recordat que “les nostres biblioteques estan obertes al públic i organitzen durant tot l’any moltes activitats per a tots els públics”

Les biblioteques municipals han organitzat un programa amb més de 30 propostes culturals per a celebrar en el marc de la 59a Fira del Llibre de València. Que torna als Jardins del Real (Vivers) els entre els dies 25 d’abril i 5 de maig.

Les biblioteques municipals tindran de nou un espai propi en la fira, el denominat Espai Biblioteques. Des del qual llançaran les nombroses activitats preparades i dirigides al foment de la lectura entre la ciutadania i, especialment, entre la infància.

Durant els caps de setmana del 27 i 28 d’abril i del 4 i 5 de maig. Així com en la jornada festiva de l’1 de maig. Tindran lloc els tallers, tots ells, a càrrec de la companyia Rebombori.

S’han preparat quatre tallers diferents que es realitzaran cinc vegades cadascun. En total, 20 tallers de manualitats, tots ells interactius, que permetran als xiquets i xiquetes submergir-se en el món dels llibres. El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha destacat que “un any més, les biblioteques municipals de València seran presents en la Fira del Llibre per a fomentar l’amor per la lectura i oferir una xicoteta degustació dels servicis que oferixen al llarg de l’any”. Moreno ha “animat a tota la ciutadania a participar en la Fira del Llibre i a gaudir de dos setmanes de literatura i cultura”.

“La meua biblioteca de paper” i altres tallers

El primer taller que acollirà el Espai Biblioteques serà el titulat ‘La meua biblioteca de paper’. Que ensenyarà a construir la maqueta d’una biblioteca amb totes les seues seccions. Els participants podran pintar, retallar i muntar una biblioteca de tres dimensions i diferents estades. Ordenades segons els diferents gèneres i amb referència a autors destacats com Gloria Fuertes o Blasco Ibáñez. L’activitat està recomanada per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys i acompanyats d’una persona adulta.

Un altre dels tallers serà ‘Xicotets lectors’, orientat a xiquets a partir de 4 anys. En el qual xiquets i xiquetes muntaran el seu propi recortable d’una marioneta sostenint un llibre. Que després es podran emportar a casa com a record. Per part seua, el taller ‘Marcapáginas’ està pensat per a xiquets i xiquetes a partir de 5 anys, que crearan un marcapáginas triangular. Amb diferents formats i personatges. Finalment, es realitzarà el taller ‘Paper toys literaris’, en col·laboració amb Rebombori. En el qual els participants podran crear diferents manualitats a partir de personatges de ficció com Harry Potter, o la saga Star Wars, entre altres. També estarà dirigit a participants a partir de 5 anys.

La programació de les biblioteques municipals de València inclou també un cicle de contacontes per a celebrar les activitats entorn del Dia del Llibre i a la 39a Fira del Llibre de la ciutat

De manera paral·lela, la programació de les biblioteques municipals de València inclou també un cicle de contacontes per a celebrar les activitats entorn del Dia del Llibre i a la 39a Fira del Llibre de la ciutat. El programa comptarà amb John Cannings, a la Biblioteca de Castellar-l’Oliveral “Matilde Ramos”, el divendres 26 d’abril, sota el títol Contacontes en anglés. El mateix dia, a la Biblioteca de Benicalap “Carmelina Sánchez-Cutillas”, s’efectuarà un contacontes sota el títol El Món Màgic de Gloria Fuertes.

Finalment, les biblioteques de Sant Marcel·lí “Clara Santiró i Font” i Arrancapins “Eduard Escalante” seran uns altres dels espais que comptaran amb activitats en la vesprada del divendres 26 d’abril. La primera acollirà el contacontes de Núria Urioz Contes dins d’una caixa, mentres que la segona oferirà el contacontes musical d’Ainara Cuenta La Juglera.

Després, la Fira del Llibre també acollirà tres contacontes. El Espai Caixa Popular oferirà Xiquets del món el dimecres 1 de maig, i El refugi dels monstres oblidats, el diumenge 5 maig, tots dos a càrrec de la companyia Rebombori. Per part seua, l’artista Marta Pereira serà present en el Espai Obert, amb el seu contacontes Lletres, números, contes i altres invents, que en els últims mesos ja ha presentat en diferents biblioteques de València amb un ampli èxit i acolliment.

Els mercats ambulants solidaris de llibres tornaran a la ciutat

A més, enguany, els mercats ambulants solidaris de llibres tornaran a la ciutat. El dia 24, a les biblioteques de Arrancapins “Eduard Escalante”, Marxalenes “Joanot Martorell” i Patraix “Azorín”. I el dia 23, Dia del Llibre, en el Mercat Central.

El regidor d’Acció Cultural, José Luis Moreno, ha destacat l’intens programa d’activitats que han preparat les biblioteques de València per a celebrar el Dia del Llibre, i ha convidat a valencians i valencianes a gaudir dels tallers, mercats ambulants i contacontes. “Sempre és bon moment per a recordar que les nostres biblioteques estan obertes al públic i organitzen durant tot l’any moltes activitats per a majors i xicotets: presentacions de llibres, tallers de lectura, contacontes, recitals de música…”, ha conclòs l’edil.