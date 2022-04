El guanyador és Andreu Sansano, de 7 anys, que ha tret en préstec més de 200 llibres de la biblioteca Maria Beneyto al llarg de 2021

Més de quatre llibres a la setmana són els que s’ha portat de la biblioteca a casa Andreu Sansano, de 7 anys, durant 2021. Una xifra que supera, “amb diferència”, l’índex de préstecs mitjà i que li ha valgut el reconeixement de millor lector infantil de l’any. La xarxa de biblioteques municipals ha atorgat per primera volta este premi, en el marc de les activitats del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. L’acte de lliurament ha tingut lloc esta vesprada en la biblioteca Maria Beneyto, al barri del Botànic, d’on és usuari el xiquet.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha estat l’encarregada de lliurar el guardó, consistent en un diploma, un lot de llibres, un val per a material de papereria i quatre entrades per assistir a alguna actuació al Teatre El Musical. L’edil ha felicitat Andreu Sansano, “un exemple per a la resta de xiquets i xiquetes de la seua edat”, i els seus pares, “per la tasca que estan realitzant en este aspecte de la seua educació”. En eixe sentit, Ibáñez ha subratllat “la importància de la lectura en les xiquetes, els xiquets i els adolescents; els llibres són un recurs imprescindible per al seu procés formatiu, els permet imaginar, descobrir, viatjar i conéixer el món que ens envolta”. Així mateix, ha destacat el paper de les biblioteques municipals en el foment de l’hàbit lector entre el públic més jove.

Andreu Sansano té el carnet de biblioteca des del 17 de gener de 2019 i acudix quasi a diari a l’espai cultural del carrer del Pare Manjón, al costat de la seua escola. Al millor lector infantil de 2021 li agraden tot tipus de gèneres i formats literaris, des de còmics fins contes. Ara bé, no dubta quan li pregunten pels seus llibres preferits: els d’animals. Últimament s’ha aficionat a les aventures del ratolí Geronimo Stilton, i la seua germana, Tea Stilton, que recomana a altres xiquets i xiquetes de la seua edat. Per a Andreu, llegir és una activitat divertida amb què se submergix en múltiples històries

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià