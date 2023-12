Les cançons de Luis Miguel ompliran la plaça major de Torrent el pròxim 29 de desembre

El concert, Tribut a Luis Miguel, tindrà lloc a les 20.30 hores en la carpa de Nadal de la Plaça Major

La plaça Major de Torrent vibrarà al ritme de Luis Miguel el pròxim 29 de desembre. En un tribut a l’artista de la mà de Jairo Garquez García.

Tindrà lloc al costat de la Torre, on s’ha habilitat la carpa de Nadal. Un espai cobert, amb cadires, i obert per a tots els assistents. Que podran gaudir d’alguns dels temes més coneguts de l’artista mexicà, com ara ‘La mitjana tornada’ o ‘Per davall de la taula’.

Una activitat per a tots els públics impulsada des de la Delegació de Festes i Joventut de l’Ajuntament de Torrent amb l’objectiu d’omplir de música els carrers durant aquestes dates. El concert, Tribut a Luis Miguel, donarà principi a les 20.30 hores.

Durant més d’una hora, veïns i veïnes de Torrent podran gaudir de música en directe en aquest concert a l’aire lliure en vespres d’acomiadar l’any, que s’emmarca en el programa d’activitats preparades per a viure la màgia del Nadal a la ciutat.