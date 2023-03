Les comissions falleres del cap i casal han passat este matí per la plaça de l’Ajuntament per a recollir els premis a les falles grans. Un acte en el que els màxims representants de cada falla han recollit els premis de mans de la Fallera Major de València, Laura Mengó.

Aquest any i, per primera vegada, la comissió Exposició Misser Mascó s’ha emportat el primer premi de la secció especial. 74 anys han tingut que esperar per arribar al pòdium i emportar-se el guardó més important per a un monument i una comissió.