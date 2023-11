Les Corts Valencianes han rebutjat amb els vots del PP i de VOX tornar al Consell el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat. Tal com havien demanat PSPV i Compromís en les seues esmenes a la totalitat.

La consellera d’Hisenda Ruth Merino ha defensat els comptes perquè diu que són els pressupostos de la veritat, l‘honestedat i el rigor

En canvi PSPV i Compromís han assegurat que són uns comptes opacs i amb retallades que frenaran l’economia

A l’eixida del ple, el president Carlos Mazón ha lamentat l’escassa presència de valencians en el nou govern d’Espanya on Diana Morant serà la ministra de Ciència i Universitats

Mazón ha declinat pronunciar-se sobre el fet que l’expresident Ximo Puig no haja estat nomenat ministre, tal com s’havia donat per fet