Mig centenar d’ajuntaments, entitats i experts participen aquest divendres en el I Fòrum d’Ajuntaments per les Platges al Perelló

La situació que estan vivint les costes del litoral valencià a causa de la regressió de les seues platges continua agreujant-se. Una realitat que evidencien les nombroses notícies aparegudes en les últimes setmanes en diferents punts de la Comunitat, com Vinaròs, Oropesa, Benicàssim o Almassora.

Des dels ajuntaments afectats, però també des de nombroses associacions ecologistes i socials, s’està demandant al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, responsable de les costes, que prenga mesures en l’assumpte.

No obstant això, l’associació “Som Mediterrània” denunciava recentment en un comunicat que el nou Reglament de Costes, aprovat el passat 2 de novembre, no atenia cap de les “centenars d’al·legacions i observacions” presentades des d’institucions públiques, plataformes i associacions i fins i tot de particulars.

Abans de res això, l’Ajuntament del Perelló, com a localitat especialment afectada, ja que en un cert punt del passeig marítim, habitatges i comerços estan en risc davant la proximitat de la mar, ha decidit organitzar el “I Fòrum d’Ajuntaments per les Platges de la Comunitat Valenciana. El Perelló”.

La trobada ha causat un gran impacte. De fet, la convocatòria està sent un èxit i ja hi ha una vintena d’ajuntaments, a més d’una desena d’associacions i entitats, que han confirmat la seua assistència.

En aquesta jornada gratuïta, que se celebrarà divendres que ve 18 de novembre de 9 a 14 hores, es reuniran tècnics i experts de tot el territori per a exposar la greu situació que viuen diversos municipis del litoral valencià davant la regressió de les platges i tractar de buscar solucions.

El fòrum està obert a tota la ciutadania i també podrà seguir-se en streaming a través del Facebook de l’Ajuntament.

Defensa del litoral i legislació

El fòrum, presentat per la periodista Sylvia Costa, s’articula entorn de tres taules redones en les quals es tractaran diversos aspectes d’aquesta problemàtica que afecta tant a nivell ecològic com social i econòmic.

Després de l’obertura a càrrec de la regidora de Turisme i Protocol del Perelló, Nati Aguado, arrancarà la primera xarrada “El nou reglament de la Llei de Costas” centrada en l’actual legislació estatal.

Sobre aquesta llei parlaran el senador per Castelló i portaveu del grup popular de Medi Ambient, Vicente Martínez, i Salma Cantos, advocada especialista en Dret Públic, amb la moderació del tècnic Jose Serra.

Després del descans, reprendrà el fòrum la taula “Una visió humana de la platja”, moderada per Pepe Morgan, advocat i consultor polític.

En ella aportaran la seua experiència i coneixements Manuel López, advocat, secretari de l’Associació Veïnal Guardamar Platja i impulsor del moviment Som Mediterrània; Joaquín Nebot, activista i membre fundador de la Plataforma Morro del Gos d’Oropesa; i Javier Cremades, president de l’Associació Salvem les Platges al Sud de Gandia.

Finalment, es celebrarà la xarrada “Ajuntaments en defensa del litoral”, amb la participació de Josep Llácer, regidor d’Urbanisme de Tavernes de la Valldigna; Jordi Sanjaime, alcalde del Mareny de Barraquetes; i Araceli de Moya, alcaldessa d’Oropesa. Aquesta taula serà moderada per Susi Boix, advocada i politòloga.

El fòrum arribarà a la seua fi amb la lectura del manifest fundacional del “I Fòrum d’Ajuntaments per les Platges de la Comunitat Valenciana. El Perelló”, a càrrec de Juan Botella, alcalde del Perelló.

Pla del Govern d’Espanya

El Govern d’Espanya va aprovar en 2015 l’Estratègia d’Actuació en la Costa Sud de València, que continua vigent, ja que no s’ha derogat.

Aquest pla contempla, a més d’aportacions d’arena a la platja del Perelló per a evitar la seua degradació, la construcció d’un esperó de 30 metres en el dic nord de la Gola del Perelló, com a punt de control per a la gestió de sediments.