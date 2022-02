El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el de la Diputació de Jaén, Francisco Reyes, reivindiquen el paper clau de les corporacions provincials perquè els recursos arriben a tots els municipis



Tots dos presidents destaquen “l’experiència i capacitat que sempre han demostrat les diputacions a l’hora de gestionar la distribució de fons per tot el territori”

Els presidents de les diputacions de València i Jaén han reclamat tant al Govern central com a les comunitats autònomes la seua participació en la gestió dels fons europeus de recuperació.

Toni Gaspar i Francisco Reyes, que han mantingut aquest divendres una trobada en la seu central de la Diputació de València, han coincidit a reivindicar el paper que han de jugar les corporacions provincials a l’hora de fer arribar els recursos a tots els municipis de manera eficaç.

Tots dos presidents veuen els fons europeus com una oportunitat única per a reactivar l’economia en molts municipis després de la crisi generada per la pandèmia. Per això sol·liciten que les entitats provincials siguen partícips en el repartiment del 15% dels recursos procedents de la Unió Europea, entenent que per la seua proximitat i coneixement del territori, les diputacions són els organismes més capacitats perquè la distribució aconseguisca fins a l’últim dels pobles d’Espanya.

“Hi ha localitats que per la seua grandària no són capaces per si soles de captar aquestes ajudes, i ací és on entren les diputacions. Tenim una gran experiència a gestionar aquest tipus d’ajudes gràcies a la nostra capil·laritat en tot el territori, i per això hem de ser presents en la gestió dels fons de recuperació. Això és el que entenem com cogobernanza, que és la millor manera de dur a terme la distribució”, ha declarat el president Toni Gaspar.

El president de la Diputació de Jaén, que al seu torn és president de la Comissió de Diputacions, Capítols i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha posat l’accent en aquesta reivindicació, afirmant que “les diputacions som part de la solució, ho hem demostrat sempre, i nosaltres som la garantia que cap localitat, per xicoteta que siga, es quedarà sense aquests recursos”. Francisco Reyes ha anunciat a més que durant la reunió de la comissió que tindrà lloc a Lleó dilluns que ve 21 de febrer, es tornarà a abordar aquesta qüestió.

Francisco Reyes es troba a València amb motiu de la celebració del Dia d’Andalusia a la Comunitat Valenciana, organitzada per la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a la Comunitat Valenciana, i en la qual enguany Jaén és la província protagonista.

