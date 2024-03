Amb l’objectiu de commemorar el Dia de la Dona, la programació municipal va arrancar el passat cap de setmana amb la inauguració de l’exposició ‘La Dona del demà’

A càrrec de l’Associació de Dones de la Canyada, en el centre social de La Canyada, i es prolonga amb una àmplia i gran varietat d’activitats fins al 22 de març

Aquest divendres 8 de març tindrà lloc una marxa cívica, acompanyada de batucada, que donarà principi a les 10.30 hores en la Plaça del Poble amb la Lectura del manifest i culminarà amb una actuació musical de les Ladies Pop

‘Les dones som part de la història’ és el lema que l’Ajuntament de Paterna, a través de l’Àrea d’Igualtat, ha triat enguany per a la campanya municipal que impulsa per a posar en valor la igualtat i els drets de les dones amb una àmplia programació transversal per a commemorar el 8M.

Així ho ha anunciat la Tinenta Alcalde de Garantia Social, Igualtat i Tradicions, Isabel Segura, qui ha destacat que “aquesta variada programació del mes de març se suma a les diferents iniciatives municipals que organitzem des de l’Àrea d’Igualtat a Paterna durant tot l’any per a reivindicar i conscienciar sobre una efectiva igualtat de gènere en tots els sectors de la població”.

D’aquesta manera, la programació va arrancar divendres passat 1 de març amb la inauguració de l’exposició ‘La Dona del demà’ en el centre social de la Canyada i el calendari d’activitats del qual es prolongarà fins al divendres 22 de març.

Hui dilluns 4 de març s’ha instal·lat un Punt Violeta a la porta de l’Ajuntament des de les 10.00 fins a les 13.00 hores. En aquesta mateixa jornada, des de les 16 hores a 18 hores, està previst una trobada Intercultural de l’Associació de Dones Africanes de Paterna a l’Auditori.

A més, aquesta mateixa vesprada, la visibilitat de les dones al llarg de la història es traslladarà amb una icònica, acolorida i didàctica a través de l’exposició de figures de Playmobil.

Durant aquesta setmana el calendari d’activitats continua amb una xarrada per a abordar noves masculinitats i relacions afectiu-sexuals demà dimarts 5, a les 11.30 hores, a l’Auditori Antonio Cabeza i que està dirigida a alumnat de 3r i 4t ESO dels col·legis de la ciutat fins a.

Així mateix, a la vesprada a partir de les 18 hores, tindrà lloc la inauguració de l’exposició conjunta sobre pintura, manualitats i artesania, a la Casa de la Joventut. Aquesta mostra que ha organitzat les associacions de Dones de La Coma i de Santa Rita podrà visitar-se del 5 al 15 de març, en horari de dilluns a divendres d’11 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores.

Dins del variat calendari d’activitats, el dimecres 6, els més xicotets paterneros i paterneras de primària dels centres educatius de la ciutat podran gaudir d’un Teatre de Marionetes ‘La Costurerita Valenta’, amb doble sessió en castellà i valencià, a les 9.45 hores i les 11 hores, respectivament, a l’Auditori.

El dijous 7 se celebraran les actuacions ‘Abandona’t molt’ del grup femení Les XL i del grup ‘La Mar Salá’, a les 11 hores, en el Centre Social El Capellà del barri de La Coma i a les 18 hores, a la Casa del Major de Santa Rita, respectivament.

Per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, el dimecres, 8 de març, tindrà lloc una marxa cívica, acompanyada de batucada, que donarà principi a les 10.30 hores en la Plaça del Poble i on se situarà també un altre punt violeta per a procedir posteriorment amb la Lectura del manifest. Finalment, l’acte culminarà amb una actuació musical de les Ladies Pop.

Durant eixe matí d’aquesta data assenyaleu, també es realitzarà una activitat en el mateix emplaçament a través d’un taller de radi i podcast amb els centres educatius participants.

La setmana següent, el dimarts 12, a les 19.00 hores s’inaugurarà l’exposició Àfrica és dona a la sala d’exposicions del Gran Teatre Antonio Ferrandis. La mostra estarà disponible fins al 2 d’abril de dilluns a divendres d’11 a 14 hores i de 18h a 21 hores.

Per a tancar aquest extens i variat calendari d’activitats amb entrades gratuïtes fins a completar aforament, el dijous, 21 de març, l’Auditori es vestirà de gala sota el lema ‘Va per els dones’ del Centre d’Envelliment Actiu de Paterna per a reivindicar la igualtat al ritme de tot tipus de música amb la celebració d’actuacions dels grups de coral i rondalla, danses tradicionals, guitarra, balls de saló sevillanes, zumba etc.

Finalment, sota el paraigua de les dones en la política, la Tinenta Alcalde d’Igualtat farà una xarrada sobre aquest tema en el Desdejuni Violeta organitzats per al divendres 22 de març.