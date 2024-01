La Diputació de València presenta l’etapa que es disputarà entre Canals i Simat de la Valldigna l’1 de febrer, i la que transcorrerà entre Bétera i el Port de València, que posarà fi a la ronda ciclista el 4 de febrer

El diputat d’Esports, Pedro Cuesta, destaca “la possibilitat que ens brinda esta ronda ciclista d’ensenyar al món els atractius dels nostres municipis”

El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit este dimarts la presentació de les dos etapes de la 75 edició de la Volta a la Comunitat Valenciana -VCV- que transcorreran íntegrament per la província de València.

Es tracta de la segona etapa de la carrera, que l’1 de febrer eixirà de la localitat de Canals i tindrà la seua final en el municipi de Simat de la Valldigna després de recórrer tota la Mancomunitat de la Valldigna; i de la cinquena i última etapa, que es disputarà el 4 de febrer entre Bétera i el Port de València, un final inèdit en la història d’esta volta ciclista. Eixe mateix dia tindrà lloc també la 6a Volta a la Comunitat Valenciana Dones, que realitzarà el mateix recorregut que la competició masculina.

Durant l’acte de presentació, el diputat d’Esports i Turisme, Pedro Cuesta, ha ressaltat “la importància que té per a la província acollir un esdeveniment com este, on s’unix l’esport amb el turisme. Una de les finalitats de la Diputació és precisament vertebrar el territori, i això és el que s’aconseguix amb esdeveniments així, els quals ens brinden a més la possibilitat d’ensenyar al món els atractius dels nostres municipis”. La presentació també ha comptat amb la presència de nombrosos diputats provincials i alcaldes dels municipis pels quals passa la VCV.

Per la seua part el director general de la Volta a la Comunitat Valenciana, Ángel Casero, que ha agraït “el suport d’institucions com la Diputació, sense el qual la carrera no seria una realitat”, ha destacat l’impacte mediàtic de la VCV, la primera volta per etapes de la temporada a Europa. “Cada any les audiències creixen exponencialment i ja arribem a 20 milions de llars d’un total de 212 països. Això ens permet ensenyar el nostre territori per tot el món”.

Casero ha confirmat així mateix la presència en la ronda ciclista de corredors de primer nivell com és el cas de Aleksandr Vlasov, Jai Hindley, Peio Bilbao, Lennard Kämna, Rein Taramae, Michael Matthews, Matej Mohoric o el jove esprintador Jonathan Milan.

Les etapes valencianes

Sens dubte les dos etapes valencianes seran decisives per al resultat final de la Volta a la Comunitat Valenciana. En primer lloc, l’etapa de l’1 de febrer, la segona de la carrera, que donarà el tret d’eixida a Canals i la meta del qual està situada a Simat de la Valldigna, és una etapa de mitja muntanya de 164 quilòmetres amb tres ports puntuables, entre els quals destaca la pujada al Pla de Corrals, situada a 10 quilòmetres del final. “Eixe dia veurem qui no guanya la volta”, ha sentenciat Ángel Casero.

Respecte a la cinquena i última etapa de la ronda, amb inici en l’Albereda de Bétera i un final inèdit en el Port de València, probablement decidirà el guanyador de la VCV 2024. Es tracta d’un recorregut curt de 93 quilòmetres, però molt explosiu, amb el port de la Frontera com a jutge de la carrera gràcies als seus desnivells del 18%.

La 75 edició de la Volta a la Comunitat Valenciana, la prova esportiva més antiga de les que se celebren a la regió, serà retransmesa per Teledeporte i Eurosport entre el 31 de gener i el 4 de febrer.