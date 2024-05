El final de curs està molt a prop i amb ell s’inicien les vacances d’estiu per als escolars de Burjassot

Un any més l’Ajuntament de Burjassot, tindran diferents opcions d’oci saludable per a aprofitar els seus dies festius

El final de curs està molt a prop i amb ell s’inicien les vacances d’estiu per als escolars de Burjassot. Un any més, i de la mà de l’Ajuntament de Burjassot, tindran diferents opcions d’oci saludable per a aprofitar els seus dies festius.

D’una banda, des de la Regidoria d’Igualtat, dirigida per Yolanda Andrés. Es posa de nou en marxa l’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’esport”. Que donarà cobertura gratuïta a les necessitats de conciliació a famílies amb menors de 3 a 16 anys.

Com ha succeït en les edicions anteriors, i atesa la demanda de les famílies, l’Escola disposarà de 12 places per a alumnat amb necessitats especials. Ateses les característiques individuals dels menors inscrits.

El termini d’inscripció gratuïta estarà obert des del dimecres 15 de maig, a les 9.00 hores, i fins al divendres 31 de maig

El termini d’inscripció gratuïta estarà obert des del dimecres 15 de maig, a les 9.00 hores, i fins al divendres 31 de maig. Esta inscripció, en la qual s’aportarà la documentació que es requerisca en cadascun dels supòsits, ha de realitzar-se, telemàticament, a través de la Carpeta Electrònica. Les inscripcions poden realitzar-se per a la totalitat de l’Escola, per a sis setmanes, o per quinzenes. En el cas que les sol·licituds superaren les places oferides (360 places) es baremarà atenent els criteris establits per l’equip tècnic municipal encarregat del projecte.

L’Escola d’Estiu multiesport “Conciliem amb l’esport”. Està dirigida a famílies amb tots dos progenitors treballant, monoparentals, víctimes de violència de gènere. I d’altres formes de violència contra la dona, dones en situació de desocupació de llarga duració (més de 12 mesos). Dones majors de 45 anys o a unitats familiars en les quals existisquen altres càrregues relacionades amb les cures.

Les matrícules s’obriran el 27 de maig i hauran de fer-se telemàticament

Així mateix, des de la Regidoria de Cultura, dirigida per Javier Naharros, s’està treballant a l’Escola d’Estiu. Per a xiquetes i xiquets de 4 a 17 anys; la Summer School, per a xiquets i xiquetes entre 8 i 12 anys, i l’Escola de Setembre, per a xiquetes i xiquets entre 4 i 12 anys. Amb capacitat per a 208 alumnes, l’Escola disposa també de 8 places per a alumnat amb necessitats especials i tindrà lloc a la Casa de Cultura.

Les matrícules s’obriran el 27 de maig i hauran de fer-se telemàticament. Les persones que vulguen realitzar-la de manera presencial, a la Casa de Cultura, hauran de fer-ho sol·licitant cita prèvia.

En tots dos casos, tant en l’oferta d’Igualtat com de Cultura, l’inici de les Escoles serà el dimarts 25 de juny.

L’Escola d’Estiu multiesport ‘Conciliem amb l’Esport’ forma part del servici ‘Burjassot Concilia. Servici Socioeducatiu Corresponsables’, finançat pel Pla Corresponsables procedent del Ministeri d’Igualtat i la Generalitat Valenciana.